Rigassificatore: sindaco di Savona Russo a Palazzo Chigi, governo disponibile a valutare tutte le possibilità

Il governo è disponibile al dialogo, nella prospettiva di valutare tutte le possibilità, nella questione del trasferimento del rigassificatore Italis Lng (ex Golar Tundra) da Piombino a Vado Ligure. Così si apprende, dopo l'incontro tenutosi in mattinata a Roma, a Palazzo Chigi, tra il sindaco di Savona Marco Russo e Gaetano Caputi, capo di gabinetto del Presidente del Consiglio.

"Avevo chiesto l'incontro - dice Russo a fine incontro - nello spirito di correttezza e collaborazione istituzionale, per rappresentare la posizione del territorio. Ho esposto le numerose ragioni per le quali, come è noto, riteniamo questo progetto sbagliato da tutti i punti di vista e chiesto che il governo possa prenderne atto e rinunci al trasferimento. Ho trovato grande attenzione e disponibilità a esaminare la situazione anche alla luce delle nostre considerazioni, in un colloquio ampio e approfondito. Al termine ho ribadito la nostra disponibilità a continuare questo confronto istituzionale, nella speranza di poter giungere a positiva conclusione".

Intanto stasera alle 18 alle in piazza Sisto IV, in occasione della presenza della nave Artic Sunrise di Greenpeace nel mare antistante Vado e Savona, si terrà un incontro pubblico per ribadire, ancora una volta, i motivi del no alla prevista presenza della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado Ligure. L'evento, organizzato congiuntamente da Greenpeace, Coordinamento No rigassificatore e Fermiamo il mostro, prevede, oltre all'introduzione di Franco Zunino, del gruppo operativo del Coordinamento No rigassificatore, anche l'intervento di Alessandro Giannì, responsabile delle campagne nazionali di Greenpeace.