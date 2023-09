Rigassificatore, "Salviamo l'Isola": sabato 30 settembre manifestazione sulle spiagge di Bergeggi per dire no

La neonata Organizzazione #quellidellaCATENA, libera e spontanea rappresentanza di semplici cittadini e simpatizzanti dell’area costiera interessata sia dal progetto di ricollocazione da parte di SNAM, entro il 2026, della nave rigassificatrice “Golar Tundra”, nello specifico dalla corrente posizione di ormeggio “on shore” presso il Porto di Piombino al nuovo sito “off shore” indicato dall’attuale Governance Regionale e Nazionale nell’area di mare antistante la rada del Porto di Savona – Vado Ligure, sia dal già autorizzato deposito costiero “Small Scale” e consistente in dodici serbatoi di GNL e BIOGNL all’interno del Porto di Vado Ligure – Zona Porto Vado ora in concessione al Reefer Terminal, ma con ambito territoriale nel solo Comune di Bergeggi,

già prima ideatrice e realizzatrice della manifestazione “Catena Umana” sul Litorale Savonese, svoltasi il 10 Settembre scorso e che ha coinvolto oltre 16000 cittadini e simpatizzanti dislocati in ben oltre 15 km di litorale di costa savonese, tutti uniti da un unico sentimento comune di totale ed incondizionato rigetto del progetto e delle modalità attuative imposte dalla Governance come sopra,

rilevato che l’appello e slogan ”DIFFENDIAMO IL NOSTRO MARE!”, potente sintesi del nostro sentire e dell’agire consequenziale, è rimasto ad oggi totalmente inascoltato,

con rinnovata forza e determinazione, si fa Organizzatrice ed Unica Promotrice della nuova iniziativa #savetheISLAND, in occasione del contest europeo di nuoto in mare aperto SWIMTHEISLAND, nella tappa del 30.09 e 01.10 presso l’area antistante l’Isola di Bergeggi.

Gli Organizzatori e tutti i cittadini e simpatizzanti che hanno aderito sin da subito all’iniziativa proposta per il giorno Sabato 30 Settembre 2023 dalle ore 14 circa, con l’entusiasta supporto degli amici dei “Pirati dei Caruggi”, si ritroveranno proprio davanti e sull’Isola di Bergeggi stessa e con pacifico orgoglio territoriale, ne rivendicheranno la proprietà comune.

Sarà proprio questa la volontà: benché giuridicamente proprietà privata, l’Isola di Bergeggi e tutto quello che rappresenta e che a Lei si collega, è patrimonio di tutti noi.

E’ proprio questo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico, che della biodiversità marina e costiera fa il suo vanto, al centro dell’omonima Area Marina Protetta, che deve essere appunto “protetto” e tutelato incondizionatamente.

Tutti noi siamo mossi da questo sentimento di protezione e di ribellione civica verso chi o cosa possa anche solo minacciarne il delicato equilibrio o la semplice reputazione meritatamente conquistata negli anni.

Lo faremo con la nuova iniziativa #savetheISLAND ad alto valore mediatico e simbolico, portando pacificamente il nostro “vessillo” proprio sull’Isola stessa, per ribadirne la proprietà collettiva di cui sopra, dando voce a tutto il nostro dissenso dal mare e dal tratto di costa antistante, in unica e nuova Catena Umana e Marina riunita sotto lo slogan comune: "DIFENDIAMO IL NOSTRO MARE"