Rigassificatore: Quiliano, il Comune protesta per spostamento sede confronti. La Regione: necessario il dialogo in presenza

Dopo il 'rammarico' e lo 'stupore' del Comune di Quiliano per la mancata conferma di un incontro nella sede comunale per discutere sul rigassificatore, la Regione in una nota ha scritto che "in merito ai tavoli tecnici di confronto il calendario resta invariato e che la scelta della struttura commissariale di ;svolgere gli incontri tecnici tra Comuni, Provincia di Savona, tecnici Snam, Rina e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in sede regionale è dettata dalla necessità di ;u;n confronto in presenza;, per una corretta e completa esposizione del; progetto".

Il Comune di Quiliano aveva spiegato stamani di avere predisposto tutto l'occorrente per svolgere in presenza l'incontro nella sede comunale, da qui lo "stupore" e il "rammarico". Nella nota, la Regione scrive: "Come spiegato nella lettera inviata agli enti locali coinvolti, il commissario straordinario di governo ha designato un'unica sede centrale; per analizzare, con gli esperti,; le caratteristiche dell'impianto e del tracciato che dalla costa di Vado Ligure raggiungerà la Valbormida". Mentre Quigliano resta perplessa, la Regione spiega ancora che "il dialogo con i territori è stato avviato e incentivato fin da subito e proseguirà ;nell'ottica della continuità con le realtà che saranno disposte a un confronto costruttivo sul tema in oggetto".