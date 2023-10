Rigassificatore, prima volta di Toti a Savona: incontrerà i sindaci. Prevista manifestazione di protesta di cittadini e associazioni

Oggi, giovedì 5 ottobre, per la prima volta da quando il progetto del rigassificatore è stato annunciato, a metà luglio, il presidente di Regione Liguria e commissario andrà a Savona per una riunione di confronto con i sindaci e gli amministratori locali sull’impianto di rigassificazione di Snam. L’appuntamento è fissato per le ore 15 in Provincia: l’invito a partecipare è rivolto ai sindaci dei Comuni coinvolti dal tracciato, che siedono al tavolo tecnico. Parteciperà anche il sindaco di Savona Marco Russo, oltre ai Comuni dell’Isola del Golfo che saranno, più o meno direttamente, toccati dall’opera.

Ad accogliere il presidente Toti, com’era già accaduto due settimane fa in via Gramsci, sotto l’Unione Industriali, ci sarà un presidio di manifestanti compoto da cittadini e associazioni, per contestare non solo il progetto, ma anche il modo in cui è stato condotto l’iter: "Ci lamentiamo del fatto che il presidente Toti non ci ascolta, c'è una totale mancanza di confronto con il territorio. Siamo preoccupati, e le nostre preoccupazioni devo essere ascoltate e prese in considerazione. Il rigassificatore non lo vogliamo, nè qui ne da nessun' altra parte"