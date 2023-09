Rigassificatore, la lista Toti replica al sindaco di Savona: "Da parte di Russo ignobile tentativo di paralizzare l'economia"

"Con le sue parole, il sindaco di Savona Marco Russo rivela di essere una pedina nelle mani di chi intende strumentalizzare il rilancio economico, turistico e occupazionale nel savonese. Quella stessa provincia che, attraverso le sue aziende e i suoi cittadini, sta pagando i danni inferti da una crisi energetica superabile proprio grazie a progetti come quello del rigassificatore. Leggiamo quindi con grande rammarico che il sindaco Russo non solo dimostra di non essere a conoscenza del tema di cui parla, ma mette in difficoltà i suoi stessi colleghi, nonché l’ente provinciale, i quali hanno al contrario dimostrato grande apertura al dialogo. Il confronto è sempre positivo e gli incontri tecnici organizzati dalla struttura commissariale insieme a Snam e Rina lo dimostrano".

Lo scrive in un comunicato la Lista Toti.

"Sollevare tensioni in un momento di progettazione è, invece, sintomo di confusione e scarsa onestà nei confronti della cittadinanza - prosegue il Comunicato - che invece di essere guidata dal suo primo cittadino viene aizzata contro un progetto di importanza nazionale. Il comparto turistico - ribadiamo - non avrà contraccolpi: le spiagge Bandiera Blu coesistono già perfettamente con due porti, quello di Vado Ligure e quello della stessa Savona, che il sindaco peraltro chiede di potenziare. Savona va bene e Vado Ligure no? Per quale motivo, secondo Russo, bisognerebbe privare a priori un territorio di un’opportunità? Russo oscilla tra la fuga dalla responsabilità e la sindrome di Masaniello, cercando un posto al sole in un progetto nazionale che non lo coinvolge. Forse è solo un tentativo di far dimenticare ai savonesi i troppi problemi irrisolti della sua città, a cui non sembra capace di dare risposte".