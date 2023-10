Rigassificatore, Ispra: "Così non va bene. Da rivedere le valutazioni di impatto ambientale, non si tiene conto dell'area marina di Bergeggi"

"Occorre considerare la presenza dell'Area Marina Protetta dell'Isola di Bergeggi, sia nell'ambito degli studi di impatto ambientale che di valutazione di incidenza", è questo il parere che ha espresso nella sua relazione tecnica l'Ispra (ovvero l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) riguardo all'impianto del rigassificatore che dal 2026 dovrebbe stanzionare a 2.9 km dalla costa di Savona e a 4km da quella di Vado Ligure. Ma questa non è l'unica criticità sollevata dall'Ispra nella relazione di 96 pagine, infatti i tecnici hanno anche evidenziato come il piano non tenga conto del previsto allargamento delle Zone di conservazione speciale, le ulteriori aree da mettere sotto tutela, che Regione Liguria aveva proposto agli enti locali su indicazione dell'Unione europea.

"Nelle valutazionirelative ai Siti Natura 2000 direttamente o indirettamente interessate dalle attività di progetto e dismissione, non sono considerate le nuove ruoerimetrazioni delle ZSC marino costiere proposte da Regione Liguria, complementari alla nuova proposta di delimitazione del pSIC per la tutela del Tursione nel Mar Ligure, approvata con deliberazione della Giunta regionale n414 del 5 maggio 2023", si legge nella relazione.

Sin da quando il progetto del rigassificatore è stato presentato dal commissario e presidente Giovanni Toti, a metà luglio, i sindaci avevano espresso grosse e preoccupanti perplessità riguardo all'impatto immediato e futuro che l'impianto avrebbe avuto sull'area marina protetta dell'Isola di Bergeggi. Considerazioni che oggi hanno trovato riscontro dai tecnici della struttura del ministero dell'Ambiente. Le considerazioni dell'Ispra hanno riacceso la protesta del consigliere regionale del PD, ed ex sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello che da mesi si batte contro l'impianto del rigassificatore e per la salvaguardia dell'area protetta "Isola di Bergeggi": "Quando denunciai il fatto venni apostrofato come un "polemicista a tempo pieno" dal presidente Toti e dalla sua lista che mi invitavano a studiare prima di parlare. Oggi l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quindi un ente al di sopra delle parti, ha messo nero su bianco nelle sue osservazioni le stesse mie critiche al progetto.

"Non viene riportata l'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi tra l'elenco delle aree protette" e ancora "nelle valutazioni di impatto ambientali non sono considerate le nuove riperimetrazioni delle ZSC proposte dalla Regione" è questo dichiarato da ISPRA. E ancora nelle proposte per la fase autorizzativa "occorre considerare la presenza dell' "Area Marina Protetta".

Quindi ora fateci capire: avete fatto un progetto e avete sostenuto che non c'è alcun tipo di problema ambientale facendo finta che non esistesse l'Area Marina Protetta?

Chissà se adesso definirete anche l'ISPRA come polemicisti a tempo pieno o se anche loro dovrebbero studiare prima di parlare.

Senza parole"

