Rigassificatore in Liguria, sarà a largo di Vado Ligure e arriverà nella seconda metà del 2026

Il rigassificatore offshore previsto nel Mar Ligure sarà posizionato 4 chilometri al largo dalla costa dei Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Savona. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di Governo per la costruzione dell'opera Giovanni Toti al termine di un incontro con i vertici di Snam, che in queste ore ha presentato un'istanza al Ministero dell'Ambiente. La condotta subacquea sbarcherà a Vado, Quiliano, Carcare, Cairo Montenotte e Altare, verso il Nord Italia. Soddisferà il 7% del fabbisogno di gas nazionale. L'attivazione dell'impianto è prevista nel secondo semestre 2026 in vece del rigassificatore di Piombino

Pochi giorni fa il governatore aveva spiegato nel dettaglio i piani per quanto riguarda il rigassificatore: "Rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l’area adatta ad accoglierlo: credo sia normale che la Liguria, che ospita alcuni dei principali porti del Paese, abbia dato la sua disponibilità per questa struttura, anche nell’ottica della collaborazione che deve esistere - aveva spiegato Toti - tra Governo ed enti locali in temi strategici come quello dell’approvvigionamento energetico”.

“Si tratta di un impianto strategico per tutto il Nord Italia - aveva proseguito il presidente - e i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari. Pensare che le energie rinnovabili possano escludere del tutto l’uso dei rigassificatori è poco realistico, dato che queste fonti non forniscono energia in modo costante; il gas resterà un elemento fondamentale per garantire la costanza di approvvigionamento”.

Per quanto riguarda i dettagli del progetto, “l’impianto sarà offshore, ovvero a diversi chilometri a largo delle coste, e userà tecnologie già ampiamente utilizzate e a bassissimo rischio".