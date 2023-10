Rigassificatore, il ministro Pichetto Fratin: "Terremo conto delle osservazioni, pronti a opere compensative"

Il procedimento di Via (Valutazione di impatto ambientale) al Ministero dell'Ambiente per installare a Vado Ligure (Savona) la nave rigassificatore Golar Tundra oggi a Piombino "è ancora nella fase iniziale. Solo a seguito di tale fase, e una volta acquisite le osservazioni del pubblico e i pareri delle amministrazioni, si procederà alla valutazione tecnica. In tale sede sarà possibile valutare tutti gli aspetti in relazione ad eventuali cumuli di impatti, alle ripercussioni sulla salute umana, alla biodiversità e al contesto ambientale, ai siti Natura 2000, tenendo in conto delle osservazioni e dei pareri acquisiti". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al question time alla Camera, rispondendo a interrogazioni dei deputati Angelo Bonelli, Luca Pastorino e Ilaria Cavo.

Per Vado, ha detto Pichetto "si conferma che il procedimento di ricollocazione del terminale galleggiante comporterà anche il processo di individuazione di opere compensative". Riguardo invece al rigassificatore di Ravenna, ha detto il ministro, "sono già in corso i lavori propedeutici all'installazione, poiché l'autorizzazione è stata rilasciata il 7 novembre 2022. La Regione Emilia-Romagna ha confermato la correttezza formale e giuridica del provvedimento. La procedura ha contemplato l'indizione di numerose conferenze di servizi, durante le quali non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione del progetto".

Per Pichetto "l'utilizzo dei rigassificatori è una soluzione necessaria per la diversificazione delle fonti energetiche, considerati la scarsità di risorse energetiche del Paese, l'interruzione di flussi di gas dalla Russia e il passaggio verso fonti di energia rinnovabile". "I rigassificatori - ha aggiunto il ministro - costituiscono opere strategiche per l'approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando il programma di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale".