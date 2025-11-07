Riforma della sanità, Bucci punta all'approvazione finale prima di Natale. Opposizioni critiche

GENOVA - La giunta regionale della Liguria ha approvato la riforma della sanità. Una rivoluzione profonda voluta dal presidente Marco Bucci per tentare di risolvere le principali questioni che gravano sulla salute, dalle liste d'attesa per le prescrizioni alla carenza di risorse (tema anche di carattere nazionale).

La riforma prevede sostanzialmente di passare dalle cinque Asl attuali a un'unica azienda regionale, che sarà guidata da un super-commissario. In questo modo, gli aspetti amministrativi e burocratici saranno centralizzati. Ci sarà poi una azienda ospedaliera unica per la città di Genova, a cui risponderanno gli ospedali Villa Scassi, Policlinico San Martino, Galliera e il futuro ospedale degli Erzelli. Il Galliera manterrà una sua autonomia gestionale pur restando pubblico.

Inoltre saranno unificate le centrali del 118 (già avvenuta l'unificazione della centrale di Lavagna con Genova, come anticipato a Telenord dall'assessore regionale Nicolò).

Il documento approvato dalla giunta sarà ora discusso nelle commissioni regionali, per il dibattito tra i partiti. "Spero che si riesca ad arrivare in consiglio per un'approvazione finale verso la metà di dicembre, poco prima di Natale", ha detto il presidente Bucci. Dai capigruppo del centrosinistra si preannuncia tuttavia arriva una ferma opposizione al progetto. “La riforma della sanità presentata da Bucci parla solo di governance e non risolve i problemi dei malati”, dicono in una nota congiunta il Pd, Avs, M5S e Lista Orlando. “Nessuna modifica da sola dell'organigramma può migliorare la qualità dei servizi”, continua la nota, e annuncia che, nei prossimi giorni, arriverà una controproposta del centrosinistra.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.