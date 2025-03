Rifiuti radioattivi, il futuro del nucleare italiano tra scienza e ragione

L’evento, organizzato da "Liberi Oltre le Illusioni Liguria" in collaborazione con il Comitato Nucleare e Ragione ha visto la partecipazione di esperti del settore che hanno affrontato temi cruciali quali gestione, rischi e soluzioni. Un’occasione di confronto aperto per approfondire una questione chiave per il futuro energetico e ambientale del paese.

L'associazione - Si è espresso in merito Andrea De Felici, socio dell'associazione "Liberi oltre le illusioni": "Associazioni di questo tipo dovrebbero avere come scopo principale quello di informare i cittadini, non con opinioni e slogan ma con fatti e numeri concreti espressi da chi lavora nel campo."

I temi - "Il tema principale sarà il deposito nazionale di cui si parla tanto in questi ultimi mesi - dichiara l'Ingegnere Alessandro Sardo - sicuramente parleremo anche della radioattività più in generale, per dare un po' di strumenti alle persone per comprendere un tema abbastanza scomodo e anche un po' sconosciuto."

I rischi - Il Dott. Franco Colella, specialista in Medicina del Lavoro, ha affrontato il tema dei rischi legati alla gestione dei materiali radioattivi: "Bisogna partire da un concetto molto importante, ovvero che non si può, in qualsiasi tecnologia, pretendere il rischio zero. Dobbiamo, dunque, accettare questo rischio, perché bisogna seguire i principi della radioprotezione, basata su tre cardini fondamentali: giustificazione ottimizzazione e limitazione delle dosi."

