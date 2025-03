Biometano, l'autonomia energetica passa dall'aumento della produzione

con Emanuela Trentin, CEO di Siram Veolia.

Un'arma in più - "Per raggiungere l'autonomia energetica - spiega l'amministratore delegato - bisogna mettere in campo un buon equilibrio sui prezzi, anche sulle quantità e un po' tutte le tecnologie disponibili. Il biometano è una di queste, può portare un contributo importante, tanto che è previsto che la quantità di biometano prodotto diventi dieci volte quella attuale. Come Italia nel 2030 vogliamo raggiungere circa 5.7 miliardi di metri cubi prodotti di biometano".

Maggiori garanzie - "Fortunatamente non è più tanto di moda parlare di sostenibilità come ideologia. Oggi dobbiamo fronteggiare problemi che sono legati ai prezzi e all'autonomia, ma che in realtà vanno proprio a braccetto con il concetto di sostenibilità. La soluzione per aumentare l'autonomia energetica va proprio nella direzione delle rinnovabili, che una volta erano viste come la soluzione verso la sostenibilità. Oggi invece ne vediamo i risvolti positivi, proprio per ottenere l'autonomia di cui abbiamo bisogno, ma anche una garanzia maggiore sui prezzi. E in questo, altri Paesi europei che hanno investito sulle rinnovabili negli anni precedenti beneficiano di queste di queste scelte. Oggi l'Italia sta andando in questa direzione" conclude Trentin.

