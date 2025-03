Decarbonizzazione, nuove realtà green si affacciano sul mercato europeo

La sfida della transizione energetica ha reso possibile la nascita di imprese nuove, dinamiche, per sostenere anche in aspetti meno evidenti la decarbonizzazione. Tra queste realtà c'è Geosecure, società multidisciplinare che si occupa dello studio del sottosuolo. Tra i suoi servizi più importanti ci sono sicuramente le indagini diagnostiche, geotecniche e geofisiche, corredate da un settore topografico di alto livello e da indagini georadar. "La nostra società lavora su tutto il territorio nazionale, ha 13 sedi e nasce in Molise, a Bojano in provincia di Campobasso, ma si è saputa affermare a livello nazionale ed europeo", ci racconta Carlo Cortese, amministratore unico della Società.

La topografia - "È il primo primo lavoro che si fa su un campo - spiega Emanuele Calò, responsabile settore per l'azienda - per poi dare all'ingegneria le basi per poter progettare. Siamo all'avanguardia in questo campo in quanto abbiamo acquistato strumentazioni di ultima generazione, droni e GPS di ultima generazione ultra precisi, con correzioni in tempo reale che ci permettono di consegnare un lavoro preciso al servizio del cliente e in modo molto celere. Le grandi sfide della transizione energetica passano anche da realtà come la vostra. Voi in che modo riuscite a dare una mano in questo campo e quali sono le sfide che vi trovate ad affrontare tutti i giorni?

Supporto a 360° - "Geosecure si pone sul mercato ad assistere il grande player - prosegue Cortese - che ha bisogno di sviluppare gli impianti sia in fase di green field. Quindi nella scelta del terreno e in fase di costruzione. È importante dare al cliente finale un servizio completo e quindi partire dall'analisi del terreno, fino al rilievo topografico, e garantire nella filiera anche una qualità importante, visto che gli investimenti sono notevoli. Siamo una società che vuole salvaguardare l'ambiente e sicuramente lo sviluppo delle rinnovabili è la nostra più grande sfida".

Gli obiettivi - "Vogliamo cercare di affermarci sempre di più a livello nazionale e poi continuare nello sviluppo delle tecnologie interne nell'azienda, in tutti i settori, dalla geologia alla topografia, al servizio di georadar, per stare al passo con i tempi e cercare in tutti i modi di entrare informaticamente nel mercato" conclude Calò.

