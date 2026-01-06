Rosario per Emanuele Galeppini nella chiesa dei Frati Cappuccini al San Martino di Genova

Si è svolto nel pomeriggio di oggi il Rosario in memoria di Emanuele Galeppini, un intenso momento di preghiera e raccoglimento che ha visto la partecipazione di alcune autorità, tra cui il presidente della Regione Bucci, la sindaca Silvia Salis e l’arcivescovo monsignor Marco Tasca. La cerimonia, riservata a parenti e amici più intimi della famiglia, si è svolta in un clima di profondo silenzio e commozione, in una serata fredda e pungente.

Prima di entrare in chiesa, i presenti hanno reso omaggio alla salma del giovane, vittima del tragico incendio divampato in un noto locale di Crans-Montana, mantenendo un rispettoso raccoglimento. La camera ardente sarà nuovamente aperta nella giornata di domani, dalle ore 8 alle ore 20.

Sui funerali permane il massimo riserbo: è certo che si svolgeranno in forma privata. Nella giornata di domani, inoltre, nelle scuole italiane verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle sei vittime italiane del tragico evento avvenuto nella notte di Capodanno.

