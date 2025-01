Ribaltamento a mare Fincantieri, ieri l'assemblea pubblica tra fischi e promesse

Tensione, fischi ma anche un'importante possibilità di confronto al teatro Verdi di Sestri Ponente, dove ieri sera si è svolta l’assemblea pubblica per discutere i disagi causati dai lavori del ribaltamento a mare di Fincantieri. Presenti all’incontro i cittadini, il Comune di Genova e l’Autorità Portuale.

Tensione– L’incontro è iniziato tra urla e fischi da parte dei residenti, esasperati dai disagi legati a vibrazioni e rumori. Alcuni cittadini hanno accusato l’Autorità Portuale di mancanza di trasparenza nella gestione del cantiere.

Scuse– Il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi ha chiesto scusa per la cattiva comunicazione iniziale: “La popolazione e chi ha un’attività nel quartiere ha preoccupazioni, che condividiamo, e su cui abbiamo chiesto garanzie ad Adsp: la delegazione sta vivendo disagi che non vogliamo ignorare e che vogliamo superare. Chiederemo ad Adsp una risposta sul rispetto di fasce orarie precise sulle lavorazioni di palificazione, che non impattino in modo incontrollato sulla vita delle persone. Il fatto di aver aperto un canale diretto con la cittadinanza risponde a una chiara volontà dell’amministrazione di conciliare la presenza di un’eccellenza industriale come Fincantieri, di interesse nazionale, con il quartiere di Sestri Ponente, con chi vi abita e lavora e la città in generale".

Soluzioni– "Abbiamo aperto un tavolo di confronto con Fincantieri come Comune e Municipio - ha proseguito Piciocchi - una sede in cui affronteremo i temi anche sul futuro del sito a partire dal reperimento delle maestranze e della formazione. Per quanto riguarda i ristori per i disagi subiti in questi mesi, valuteremo la praticabilità del Pris e sulla richiesta di eventuali danni abbiamo sollecitato il ricorso alla segnalazione sull’apposita sezione del sito dell’autorità di sistema portuale che abbiamo richiesto nelle scorse settimane e ed è stata attivata”.

Sicurezza– Tra i temi trattati, anche un incremento della presenza della polizia locale, l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e un potenziamento dell’illuminazione pubblica: all'incontro ha partecipato, allo scopo, anche l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino

Masterplan– Durante l’assemblea è stato presentato il Masterplan per il quartiere, elaborato dalla struttura commissariale. L’obiettivo è integrare le esigenze del cantiere con la vivibilità del territorio.

