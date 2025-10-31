RFI: al via i lavori di manutenzione per 2,5 milioni sui binari del nodo di Roma
di R.S.
le attività riguarderanno il rinnovo di alcuni deviatoi e campate di binario nei pressi di Roma Tuscolana, Roma Casilina, Roma Ostiense e Roma S. Pietro
Dal 4 novembre al 6 dicembre 2025 Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione programmata nel nodo di Roma.
In particolare, le attività riguarderanno il rinnovo di alcuni deviatoi e campate di binario nei pressi di Roma Tuscolana, Roma Casilina, Roma Ostiense e Roma S. Pietro.
I lavori, dal valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria in alcuni giorni compresi tra il 4 novembre e il 1° dicembre, sulle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma–Viterbo, FL4A Roma–Albano Laziale, FL4V Roma–Velletri, FL5 Roma–Civitavecchia e sul collegamento Leonardo Express.
I cantieri vedranno impegnate 30 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie