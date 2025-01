Rete telefonica in Liguria, Fistel Cisl denuncia carenza di personale e contratti non rinnovati

La Fistel Cisl Liguria lancia un allarme sulla situazione della rete telefonica regionale, evidenziando una grave carenza di organico nella società FiberCop che gestisce le attività di attivazione, riparazione e manutenzione per conto di TIM. Secondo il sindacato, i circa 400 addetti attualmente operativi non sono sufficienti a garantire un servizio adeguato ai cittadini.

Personale insufficiente – “Serve urgentemente un piano industriale che assicuri il ricambio generazionale, viste l’età media elevata e i numeri ormai esigui”, spiega la segreteria regionale. La richiesta è chiara: almeno 100 nuove assunzioni per coprire le necessità della rete in Liguria.

Contratti scaduti – Un ulteriore punto critico è il mancato rinnovo, da oltre due anni, del contratto collettivo nazionale per il settore delle telecomunicazioni. “Le telecomunicazioni sono centrali nella nostra quotidianità, ma chi lavora per garantirle non vede riconosciuto il proprio valore in un contratto adeguato alle esigenze di un settore in continua evoluzione”.

Elezioni RSU – In vista delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), Fistel Cisl presenta i propri candidati in FiberCop: Marco Buscaglia, Cosimo Castelluzzo e Giorgio Merlino. L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza sindacale per affrontare le criticità del settore.

Ruolo strategico – Il sindacato sottolinea come le telecomunicazioni siano un’infrastruttura essenziale per la società contemporanea, dalla sanità al lavoro, passando per il tempo libero. Garantire un servizio efficiente è una priorità che richiede interventi immediati e strutturali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.