Sampierdarena, via Rolando verso la pedonalizzazione: entro fine anno via all'esperimento

Niente più svolta da piazza Montano verso via Rolando: è questa la novità principale per il traffico di Sampierdarena che verrà realizzata entro la fine dell'anno. La novità rientra nei progetti di urbanistica tattica Genova Street Lab, risultato di un percorso partecipato che ha coinvolto 1.050 cittadini che hanno risposto ai questionari creati ad hoc.

Gli interventi, per un importo complessivo di 123.000 euro, saranno realizzati con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Prospettive urbane” e sono stati progettati dal Comune di Genova sulla base del lavoro svolto dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano (Polimi), a cui l’Ente aveva affidato l’incarico per la redazione di uno studio specifico per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità degli spazi pubblici a Sampierdarena.

Secondo i progettisti quelli studiati sono interventi che possono essere replicabili anche in altre parti della città dove si riscontrano le stesse condizioni.

Il piano - Oltre alla pedonalizzazione di via Rolando sono previste alcune novità in via di definizione per la realizzazione del pedibus verso le scuole Salgari.

1) Via Rolando, strade limitrofe e Giardini Pavanello

Sono previsti interventi pilota di:

• Realizzazione di un’area pedonale nel primo tratto di via Rolando

• rimodulazione degli spazi pedonali (marciapiedi) delle strade limitrofe e miglioramento dell’accessibilità ai giardini Pavanello a beneficio dei complessi scolastici della zona (Nido d'infanzia Mongolfiera; Scuola dell’infanzia Firpo; Scuola dell’infanzia Bacigalupo; Scuola primaria Cantore; Liceo classico e linguistico G. Mazzini)

• posa in opera di nuovi arredi (es. panchine, tavoli), verde e dissuasori per aumentare la sicurezza stradale e contrastare la sosta irregolare

2) Attorno al plesso Salgari di salita San Barborino vengono individuati interventi volti a migliorare la fruibilità pedonale dei percorsi di avvicinamento alle scuole quali:

• Via Vasco da Gama, allargamento dello spazio in curva di circa 3 metri del marciapiedi per aumentare la sicurezza del luogo di partenza del percorso Pedibus

• Corso Magellano, allargamento marciapiedi (stesso obiettivo di cui sopra)

• Salita San Barborino, riprofilatura dei marciapiedi, demolizione dell'aiola e mantenimento delle alberature sottolineando la connessione diretta con Villa Scassi

• Via Fanti, allargamento marciapiedi e realizzazione punto di raccolta per partenza percorso Pedibus

• Largo Gozzano, ridefinizione del sistema di arredo pubblico (ancora da definire) e sperimentazione dello spazio per usi diversi quali ad esempio proiezioni all’aperto, spettacoli in piazza, possibile riduzione o eliminazione porzioni adibite a parcheggio

Le scuole di Sampierdarena - Il progetto del pedibus è sicuramente positivo ma stride con quanto si trova alla destinazione del percorso: la scuola Salgari infatti è una delle 12 di Sampierdarena che avrebbero bisogno urgente di manutenzione e di messa in sicurezza. Qui c'è stata "una pesantissima infiltrazione dal tetto per cui abbiamo dovuto chiudere la sala mensa e la sala per lo smistamento del cibo - ha spiegato il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi -. Abbiamo fatto numerosi interventi che non sono stati risolutivi perché con i soldi dei Municipi si riesce a fare poco". Alla Salgari dal 24 marzo ci sono dei secchi per raccogliere l'acqua piovana e i bambini sono stati di fatto costretti a mangiare in classe (lo avevamo raccontato qui). Il Municipio è intervenuto con la posa di una guaina ma l'intervento defitivo, ancora non realizzato dal Comune nonostante il Municipio stesso gli abbia dato la priorità massima nel Poam (piano operativo annuale manutenzioni).

Dichiarazioni - "Siamo veramente soddisfatti e felici di quanto stiamo facendo per le scuole e per tutta la popolazione di Sampierdarena con il progetto Genova Street Lab che promette, attraverso la riqualificazione di alcuni spazi pubblici, di rafforzare i Pedibus esistenti e di innescarne di nuovi a beneficio della salute dei bambini, delle loro famiglie e di tutta la comunità locale e cittadina – commenta l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile e alla Sicurezza Sergio Gambino – La mobilità scolastica sostenibile è un obiettivo che è necessario traguardare, con il coinvolgimento del tessuto sociale e scolastico di ogni singolo quartiere, per migliorare la qualità dell’aria, alleggerire il traffico ed educare i nostri figli a una mobilità urbana più attenta all’ambiente e alla salute, individuale e pubblica. Ringrazio il Politecnico di Milano, gli uffici del Comune di Genova e tutti gli stakeholder del territorio per l’eccezionale lavoro di squadra svolto fin qui, che proseguirà anche nei prossimi mesi per andare a dettagliare gli interventi di urbanistica tattica nel cuore di Sampierdarena".

"Con l’approvazione della proposta progettuale in Giunta comunale, Genova Street Lab comincia a prendere concretamente forma promettendo di riqualificare alcuni importanti spazi pubblici del quartiere di Sampierdarena nel segno di una maggiore e migliore fruibilità, vivibilità, accessibilità e sicurezza per le persone – dichiara l’assessore comunale all’Urbanistica Mario Mascia – Un ulteriore step di un lungo percorso di dialogo, confronto e condivisione con tutti gli stakeholder del quartiere grazie a una strategia innovativa, avviata dal Comune di Genova di concerto con il Politecnico di Milano, che mira a realizzare azioni sperimentali di urbanistica tattica che rappresentano, per il centro storico di Sampierdarena, un’importante occasione di rigenerazione urbana, rifunzionalizzazione e valorizzazione degli spazi pubblici a beneficio di scuole, famiglie e residenti. Un modello che intendiamo replicare in futuro in altre zone della città per favorire il restyling e il ripensamento di alcune strade e piazze cittadine rendendole così più piacevoli, accoglienti, sostenibili ed esteticamente gradevoli".

"Con l’obiettivo di promuovere iniziative per la rigenerazione urbana che possano favorire l'inclusione sociale e generare ricadute positive su diversi aspetti del territorio, la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene l’iniziativa Genova Street Lab – afferma Nicoletta Viziano, componente del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo – Questo progetto di urbanistica tattica, con un approccio sperimentale e di forte impatto, non solo mira a migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici, ma promuove anche un coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso un processo partecipativo per trasformare gli spazi urbani, aumentando la loro qualità e fruibilità, a favore di tutti i residenti dell'area".

"Il progetto Genova Street Lab è stato l’occasione per il gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e del Dipartimento di Design di applicare strumenti di analisi e approcci progettuali già sperimentati in altri contesti e declinati a Sampierdarena in modo specifico – spiegano Paola Pucci, Paola Savoldi, Carla Baldissera, Giovanni Lanza, Laura Galluzzo, Elisa Cinelli e Nadia Pirovano del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano per Genova Street Lab – L’esperienza, condotta attraverso un continuo confronto con l’Amministrazione Comunale, è ora patrimonio della città e potrà dare impulso a nuovi interventi, con effetti sensibili sulla qualità dello spazio pubblico e della mobilità attiva".

