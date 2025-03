Infiltrazioni d'acqua in mensa, bambini della primaria Salgari costretti a mangiare in classe

I bambini della scuola primaria Salgari di Sampierdarena sono costretti a mangiare in classe: colpa delle infiltrazioni d'acqua nella mensa scolastica, che ha causato un "grave deterioramento dei locali" come si legge in una circolare arrivata ai genitori. La mensa dovrebbe essere riaperta entro una settimana: "Abbiamo inserito questo intervento nel Poam (piano operativo annuale manutenzioni) perché non si può fare con i fondi risicati del Municipio - spiega il presidente della circoscrizione di Sampierdarena Michele Colngahi -.Inizieremo da lunedì con i lavori all'interno, bisognerà aspettare che si asciughi il tetto e poi potremo lavorare anche lì. Si riaprirà in via provvisoria ma in sicurezza".

Protesta - Intanto i genitori fanno sentire la loro rabbia: solo ieri hanno ricevuto la comunicazione che da lunedì 24 marzo il locale sarebbe stato chiuso. "In mensa c'è una bacinella che quando piove più forte raccoglie l'acqua piovana" racconta una mamma, che poi lancia un appello: "Esigiamo che a settembre i nostri bambini abbaino di nuovo il loro refettorio, anche perché il servizio costa molto". I genitori lamentano che ad oggi nei giorni di pioggia i bambini passano 8 ore chiusi in classe, dato che non fanno nemmeno ricreazione nel cortile. "Una situazione del genere è inaccettabile", tuonano i genitori.

Un problema diffuso - Pochi giorni fa, sempre a Sampierdarena, è esplosa la protesta degli studfenti del Gastaldi-Abba di via Dino Col, dove era crollato un controsoffitto. In un'assemblea pubblica gli studenti avevano denunciato gravi situazioni di degrado come topi in classe e porte dei bagni e finestre rotte. Ma secondo il Municipio le scuole che presentano problematiche a Sampierdarena sono "una dozzina". "Nel Poam abbiamo in coda 4,5 milioni di lavori da fare, non solo sulle scuole ma anche sui muri e altri tipi di manutenzioni. Questo intervento è stato inserito con priorità 1 ma il Comune - conclude - non è ancora intervenuto".

Soluzioni - La direzione scuola ha fatto stanziare 250mila euro dell'intervento su richiesta del Comune. "L'abbiamo fatta inserire nella programmazione triennale ma vigileremo che l'intervento venga eseguito entro la fine del 2025 - spiega l'assessore Francesca Corso -. L'obiettivo è quello di essere pronti entro il prossimo anno scolastico".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.