Cravasco, commemorato l'ottantesimo anniversario dall'eccidio nazista

L'ottantesimo anniversario dall'eccidio di Cravasco, che il 23 marzo 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale vide l'uccisione di diciassette detenuti politici da parte dei nazisti come rappresaglia per l'uccisione in quella stessa località di nove militari tedeschi in uno scontro con la brigata partigiana 'Balilla', è stato ricordato stamani con una cerimonia di commemorazione. Tra i presenti il consigliere regionale Armando Sanna che ha partecipato in rappresentanza dell'assemblea legislativa ligure alla cerimonia organizzata nel Comune di Campomorone (Genova).

Monito attuale - "Le celebrazioni sull'eccidio di Cravasco assumono sempre un alto valore, in memoria di quanti si sacrificarono per gli ideali di pace, giustizia e libertà - commenta Sanna -. Giovani che diedero la vita per la libertà, sacrificando se stessi per un futuro migliore. Questo episodio resta uno dei crimini di guerra più efferati commessi nel territorio genovese, che mai si potranno dimenticare. Nel contesto storico in cui viviamo, dove le ombre dei conflitti tornano prepotentemente a scuotere il mondo, il ricordo di quanto accaduto a Cravasco, come in altri luoghi, sia da monito per tutti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.