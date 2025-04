Genova, riapre piazza Caricamento con le 22 piante di jacaranda ancora senza chiome: bisognerà aspettare almeno due anni

Piazza Caricamento riapre finalmente al pubblico: nel pomeriggio verranno tolte le ultime transenne e i genovesi potranno circolare liberamente nei 1.800 metri quadrati che ospitano la piazza piazza. Davanti alla statua di Raffaele Rubattino c'è una larga rampa per l'accesso alle persone con disabilità e passeggini mentre dagli altri lati ci sono alcuni gradini; sparse per la piazza invece le 22 'vasche', praticamente degli enormi vasi (con una superficie quadrata di alto due metri e alte un metro, sembra sia stata la Soprintendenza a chiedere di mantenere la pavimentazione) che ospitano le piante di jacaranda. C'è un piccolo giallo legato alla fioritura: sui rami si vedono già i primi germogli ma sembra ci vorrà qualche mese perché si formino le chiome color violetto, per avere ombra però bisognerà aspettare anche due o tre anni come dichiarato dall'agronomo che ha seguito il progetto.

Il progetto è stato finanziato con un milione e 650mila euro del Pinqua e fa parte del discusso Piano caruggi. I lavori hanno riguardato anche l'illuminazione: oltre a quella tradizionale ce ne sarà anche una 'scenografica' con cui verranno illuminati gli alberi e la pavimentazione.

Sostenibilità - In mezzo alla piazza ci sono alcune grate che faranno confluire l'acqua piovana in una vasca: questa è collegata ad un impianto di irrigazione all'avanguardia, in grado di monitorare l'umidità del suolo attorno a ciascuna pianta e di attivarsi solo quando il terreno risulta troppo secco. È stato però predisposto un impianto tradizionale ch verrà utilizzato nei periodi di siccità.

Panchine - L'eventuale posizionamento di panchine nella piazza ha fatto discutere, tra chi ne criticava la mancanza e chi temeva il crearsi di bivacchi. Alla fine si è arrivati ad una via di mezzo: di fatto le 22 vasche possono funzionare anche da sedute e su alcune di queste sono stati anche predisposti dei sedili.

Sicurezza - Su uno dei lampioni si vede distintamente una telecamera: la zona è una delle più attenzionate per quanto riguarda la sicurezza e l'assessore ai Centri storici Mauro Avvenente ha assicurato una maggiore presenza di agenti della polizia locale "non solo a Caricamento ma anche nei portici di Sottoripa. Le azioni messe in piedi dall'amministrazione dovrebbero contribuire in maniera determinante a restituire un centro storico che è quello che tutti i genovesi hanno nel cuore. L'area sarà fruibile di giorno e di notte".

Dichiarazioni - "È stato fatto un attento e non scontato intervento che tenesse conto delle caratteristiche della piazza e nel contempo, in sinergia con la Soprintendenza, restituisse una vocazione di porta d’ingresso al centro storico – ha spiegato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – avremo un’area verde e una nuova illuminazione per una piazza che vogliamo possa essere un luogo di ristoro per i turisti ma anche e soprattutto di aggregazione sana per i residenti con nuovo arredo urbano, armonico con la morfologia della piazza e spazi per eventi. Questo intervento rientra nel più ampio progetto di rigenerazione e riqualificazione delle piazze del centro storico, che stiamo portando avanti con fondi Pnrr, come poli di socialità, in sicurezza, fruendo di spazi pubblici in un contesto urbano dalla straordinaria bellezza architettonica".

"L’intervento realizzato a piazza Caricamento – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari - rappresenta uno step importante per la riqualificazione del Centro Storico. Il progetto è stato studiato per rendere la piazza uno spazio ancora più unico, funzionale e che possa offrire riparo dal sole durante i mesi estivi. L’impianto di irrigazione all’avanguardia studiato per le 22 piante di jacaranda consentirà di non sprecare nemmeno una goccia d’acqua, rendendo nel complesso il progetto molto attento anche in termini di sostenibilità. Sarà una piazza della quale genovesi e non solo potranno tornare a godere, in una veste diversa, rinnovata e più funzionale".

