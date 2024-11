Regione, un Piana ne soprassa un altro: per Alessio pronto un ruolo temporaneo da consigliere delegato

Consigliere delegato: è questo il ruolo che Marco Bucci ha in mente per Alessio Piana, per settimane assessore in pectore allo Sviluppo economico di Regione Liguria e, a quanto sembra, sorpassato all'ultima curva dall'altro Piana in corsa, l'imperiese che sembrava il grande escluso.

Il ruolo - La figura del consigliere delegato, che esiste in Comune ma non in regione, è quella di un consigliere al quale vengono attribuite specifiche deleghe in rappresentanza del Sindaco (o in questo caso del Presidente): questa figura si occupa su delega di temi specifici, partecipa ai lavori di Giunta in qualità di consulente esterno non retribuito (vengono riconosciuti solo i costi vivi delle eventuali missioni) e non ha diritto di voto. Attualmente i consiglieri delegati in Comune sono Davide Falteri, Alessio Bevilacqua, Fabio Ariotti, Federica Cavalleri, Laura Gaggero, Barbara Grosso e Valeriano Vacalebre. Come detto questa figura non esiste attualmente in Regione Liguria e non è chiaro se serva una modifica statutaria o una delibera di Giunta per renderla operativa.

I sottosegretari - Discorso diverso, invece, è quello degli eventuali sottosegretari che potrebbero essere aggiunti alla squadra di Governo: per implementarli servirebbe una modifica allo Statuto, operazione non particolarmente breve perché si realizza in doppia votazione e con maggioranza qualificata. Nei giorni scorsi aveva preso sempre più piede l'ipotesi di una dotazione extra di due ulteriori assessori, operazione che sarebbe possibile con legge dello Stato (e su questo il Governo si è reso disponibile a inserirla in un qualche provvedimento a breve scadenza).

Alessio Piana - Attribuire una delega specifica ad Alessio Piana, nella logica del neo Governatore, servirebbe a rassicurare le categorie produttive che hanno molto apprezzato il lavoro dell'ex assessore nell'ultimo anno, e rappresenterebbe un temporaneo parcheggio per lo stesso Piana che potrebbe essere nominato assessore non appena il Governo delibererà l'aggiunta dei due assessori in più.

Ripamonti - Come anticipato da Telenord (LEGGI QUI) per il posto da assegnare al cosiddetto assessore savonese era in corso una sorta di testa a testa tra Stefano Mai e Paolo Ripamonti: nelle ultime ore è il secondo a essere in netto vantaggio e con ogni probabilità sarà proprio l'ex Senatore a essere annunicato nella squadra questo pomeriggio alle 16.30, quando Marco Bucci presenterà alla stampa la nuova Giunta. Si tratta di una scelta politicamente corretta, visto che Ripamonti non è stato candidato alle ultime elezioni ed è quindi da considerarsi un esterno mentre Stefano Mai risulta il secondo dei non eletti e se fosse nominato assessore scavalcherebbe Giancarlo Canepa che, nell'ultima tornata elettorale, ha ottenuto più preferenze di lui.