Genova, Piciocchi a Sestri Ponente: "Avviato percorso partecipato per migliorare vivibilità quartiere"

Un percorso partecipato per affrontare le principali problematiche segnalate dai residenti di Sestri Ponente. Questo, secondo Pietro Piciocchi, lo sbocco concreto dell’assemblea pubblica organizzata dal Municipio Medio Ponente al nuovo Teatro Verdi di Sestri Ponente, cui ha partecipato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

"Con l'assemblea – ha dichiarato Piciocchi – abbiamo dato inizio a un percorso di partecipazione, come avevamo promesso nell’incontro pubblico di fine ottobre. Nelle prossime settimane, organizzeremo ulteriori incontri tematici per affrontare le questioni sollevate dai residenti, in particolare sulla sicurezza e sui servizi per le persone".

All'incontro, oltre al vicesindaco, sono intervenuti anche il presidente del Municipio, Cristina Pozzi, e vari esperti, tra cui i tecnici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Rina, e il direttore della Struttura Commissariale per la Ricostruzione, Roberto Tedeschi. I tecnici hanno presentato gli interventi in corso per la messa in sicurezza dei rivi, illustrando le principali opere in fase di realizzazione nel quartiere.

Uno dei temi più discussi è stato quello della sicurezza abitativa e degli impatti legati ai lavori per il ribaltamento a mare di Fincantieri. "Abbiamo concordato sulla necessità di un infopoint per rispondere alle criticità espresse dai cittadini, preoccupati per lo stato delle loro abitazioni e per le ricadute dei lavori - ha spiegato Piciocchi - I lavori in corso sono parte di un progetto strategico a livello nazionale, sostenuto da tutti i governi che si sono succeduti in questi anni. Il ruolo del Comune è quello di ascoltare i cittadini e fare da mediatore, cercando di mitigare al massimo gli impatti".