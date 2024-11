Giunta, partita la presentazione: ecco i nuovi assessori

Quello che sembrava impossibile potrebbe accadere all'ultima curva: potrebbe infatti non essere Massimo Nicolò l'assessore alla Sanità di Regione Liguria: a un tiro di schioppo dalla presentazione della nuova Giunta, prevista per le 16.30, quello che sembrava il più blindato degli assessori potrebbe non esserci. Ancora pochi minuti

Perché? - In queste frenetiche ore è molto difficile capire cosa stia portando a questo clamoroso dietrofront: c'è chi dice che sia lo stesso Nicolò ad avere fatto un passo indietro, forse su pressioni politiche. E' noto che Fratelli D'Italia non voglia intestarsi l'assessorato alla sanità e che gli altri alleati considerino eccessiva la rappresentanza in giunta del partito guidato a livello nazionale dalla premier Meloni. Nicolò è entrato poco dopo le 16 nel palazzo della Regione, convocato da Bucci.

Minuti decisivi - In questi minuti è in corso in vertice nel Palazzo della Regione a cui hanno partecipato il coordinatore di Fratelli d'Italia Matteo Rosso e la parlamentare Maria Grazia Frijia: all'interno del palazzo c'è anche il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini, che al momento sembra la persona più indicata per ottenere l'incarico. In subordine, è anche possibile che Bucci chieda ad Angelo Gratarola, che per ragioni di incompatibilità non potrà essere il commissario di Alisa, di diventare il nuovo assessore con Castanini coinvolto in un ruolo di consulente tecnico. Più difficile che possa saltare l'intero impianto frutto dell'incontro dello scorso giovedì.

Alessio Piana - Contrariamente a quanto era stato ipotizzato nelle ultime ore, non dovrebbero esserci ripensamenti sulla momentanea esclusione di Alessio Piana dalla giunta.