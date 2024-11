Scuole paritarie, Cavo (Noi Moderati): “No alla propaganda, garantire libertà di scelta alle famiglie”

Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, interviene con fermezza nel dibattito sulla manovra economica, difendendo un emendamento che propone sostegni economici per le famiglie che scelgono l’istruzione paritaria. “Le critiche di certa opposizione dimostrano il rifiuto di accettare la libertà di scelta delle famiglie”, afferma Cavo, sottolineando il ruolo centrale delle scuole paritarie nel sistema educativo italiano.

Scuole paritarie – Un valore riconosciuto - “La scuola paritaria fa parte a pieno titolo del sistema scolastico italiano”, ribadisce la Cavo, ricordando che spesso rappresenta l’unico presidio formativo in aree territoriali svantaggiate. Per la deputata, questo modello non va relegato in un ruolo marginale né contrapposto alla scuola pubblica, ma deve essere considerato una risorsa complementare.

Costi – Il risparmio per lo Stato - Ilaria Cavo evidenzia l’impatto economico: “Uno studente iscritto alla scuola paritaria costa allo Stato meno di un decimo rispetto a uno della scuola pubblica”. Tuttavia, sottolinea che questa differenza di costo non può ricadere interamente sulle famiglie, che devono essere messe in condizione di scegliere liberamente il percorso educativo più adatto.

Critiche – Il rigetto di posizioni ideologiche - Secondo la Cavo, le critiche mosse da alcune forze di opposizione all’emendamento dimostrano un atteggiamento ideologico che rischia di danneggiare l’intero sistema scolastico. “Non è dividendo le scuole in serie A e serie B che si risolvono i problemi della scuola pubblica. È necessario agire con concretezza”, aggiunge.

Esperienza – Il sostegno già dato in Liguria - La deputata ricorda il proprio impegno da assessore regionale ligure all’Istruzione: “Ho sempre sostenuto i bonus per le famiglie con necessità che hanno scelto l’istruzione paritaria”. Per la Cavo, l’emendamento proposto rappresenta una naturale estensione di quel percorso politico e amministrativo.

Conclusione – Un appello alla collaborazione - Ilaria Cavo invita a mettere da parte le contrapposizioni ideologiche e a collaborare per un sistema educativo inclusivo e sostenibile. “Non è rigettando il valore delle scuole paritarie che si migliorerà la scuola pubblica. Serve un approccio equilibrato, che riconosca e valorizzi tutte le componenti del sistema”.