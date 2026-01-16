Regione Liguria: ufficializzati Piana e Morich nuovi assessori

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha annunciato la nuova composizione della Giunta regionale, che passa da sette a nove membri con l’ingresso di Claudia Morich (Forza Italia) come assessore al Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione dei Fondi europei, Organizzazione e Personale, e di Alessio Piana (Lega) come assessore allo Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca, Ricerca e Innovazione tecnologica e Programmazione Fesr. Piana era già consigliere delegato.

La nuova vicepresidente della Regione è Simona Ferro (FdI), che mantiene le deleghe a Sport, Scuola e Formazione, subentrando ad Alessandro Piana (Lega), ora assessore all’Agricoltura, Pesca e Parchi.

Inoltre, Bucci ha nominato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (Forza Italia) nuovo consigliere incaricato a supporto del presidente per le Relazioni europee e internazionali e i rapporti con gli enti locali, con il compito di partecipare a tavoli tematici, incontri e raccordare le istituzioni regionali con quelle europee e internazionali.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, esprime soddisfazione dopo le nomine dei due nuovi assessori e del consigliere incaricato. “L’obiettivo è portare a termine il programma votato dagli elettori. Nel primo anno abbiamo fatto molte cose, ma ora dobbiamo realizzarne ancora tante”, ha dichiarato.

Con l’ingresso di Alessio Piana (Lega) allo Sviluppo economico, Claudia Morich (Forza Italia) al Bilancio e Angelo Vaccarezza (Forza Italia) come consigliere incaricato per le relazioni europee, la Giunta sale a nove membri. “Avere più persone motivate è la risposta che il territorio vuole”, sottolinea Bucci, ribadendo che il programma non cambierà.

L’annuncio ha lasciato delusi i consiglieri delle liste civiche, assenti alla conferenza stampa, ma Bucci minimizza: “Non mi risulta che abbiano mal di pancia. La maggioranza è forte e deve restarlo. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma alla fine contano gli elettori e l’allineamento della maggioranza”.

Il presidente definisce la nuova composizione della Giunta una risposta concreta alle esigenze del territorio, garantendo continuità e forza alla propria maggioranza.

