Regione Liguria, Stefano Balleari non si sottrae e a Telenord ammette: "Io candidato presidente? Sono a disposizione del partito"

Ospite di un Primo Piano a Telenord, il capogruppo di FDI in Regione e candidato alle Europee Stefano Balleari non ha escluso a priori l'ipotesi di una candidatura alla presidenza della Liguria, in caso di elezioni anticipate: "Ho letto i nomi di Massimo Nicolò e Simona Ferro, si è parlato anche di me come candidato, anche se mi davano già per eletto in Europa, al che io ho fatto un gesto scaramantico... Ora penso all'elezione in Europa, quindi nel caso di voto anticipato in Regione andremo a chiarire il nostro pensiero tutti insieme a livello di maggioranza".



Alla domanda diretta su una disponibilità a impegnarsi per un'eventuale successione a Toti, Balleari sostiene: "Io sono a disposizione in primis per qualunque cosa mi chieda Giorgia Meloni... Non sono disponibile sul piano personale, ma sono a disposizione del mio partito e del territorio. Si saprà fare la scelta migliore per risultato regionale e per il territorio".