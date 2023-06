Regione Liguria stanzia 3 milioni per facilitare l'accesso dei giovani al lavoro

Regione Liguria ha approvato in Giunta “Specializzarsi per competere 2023”, l'avviso pubblico per l'erogazione di voucher individuali per il rimborso dei costi di iscrizione a Master di I e II livello e Corsi di perfezionamento post-laurea. Complessivamente sono stanziate risorse pari ad euro 3.299.591,43 sulla Priorità 2 “Istruzione e Formazione”.

“L’intervento ‘Specializzarsi per competere 2023’ – spiega l’assessore alla Formazione Marco Scajola - rientra nelle azioni volte al rafforzamento della formazione post laurea nell’ambito di un sistema educativo sempre più equo ed inclusivo, con l’obiettivo di migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione dei giovani laureati residenti in Liguria di età fino a 35 anni. Si tratta, infatti, di uno strumento strategico per promuovere la formazione specializzata e l’occupabilità dei giovani attraverso la formula vincente dei voucher. In particolare – continua l’assessore Scajola - favorendo l’accrescimento delle competenze professionali dei destinatari attraverso percorsi di eccellenza, si intende facilitarne l’inserimento o reinserimento qualificato nel mondo del lavoro. Attraverso queste importanti risorse prevediamo di soddisfare almeno 1000 richieste e, nel caso ci fosse bisogno di ulteriori fondi, siamo pronti a un secondo stanziamento”.

Uno degli aspetti più rilevanti è rappresentato dalla scelta di adottare una diversa procedura di selezione delle candidature che sarà celere nell’istruttoria, attraverso una modalità a sportello senza graduatoria e che consentirà in questo modo ai candidati di presentare domanda senza alcuna difficoltà burocratica.

I voucher saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale da parte di Filse, sulla base dei soli requisiti di ammissibilità:

a) titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento;

b) residenza in Liguria;

c) età: sino a 35 anni;

d) iscrizione già perfezionata ad un Master o corso di perfezionamento post laurea;

e) non aver usufruito del voucher nella passata edizione 2021 dell’Avviso “Specializzarsi per competere”.

L’importo massimo riconoscibile per singolo voucher è pari a 6.000 euro per i Master e 3.000 euro per chi scelga un corso di perfezionamento post-laurea della durata minima di 200 ore.

La gestione di “Specializzarsi per competere 2023” sarà, pertanto, affidata a Filse e le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Bandi online che consente semplificazione e velocizzazione delle procedure per l’assegnazione ed erogazione del contributo, facilitando così l’accesso al voucher regionale da parte dei beneficiari.

Le richieste del voucher formativo potranno essere presentate a partire dal 3 luglio 2023 fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre la data del 30 giugno 2024. -