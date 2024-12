Meteo, fine settimana stabile in Liguria: attesa irruzione fredda verso Natale

Un campo di alte pressioni garantirà condizioni meteorologiche stabili in Liguria nel fine settimana, con cieli sereni e poche nubi. Tuttavia, l’approssimarsi del Natale porterà una significativa irruzione fredda, con possibili nevicate lungo le aree alpine confinali.

Sabato stabile – La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo stabile e assolato su tutta la regione. Sulla Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Alpi e Appennino i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Sulla Riviera di Levante, si segnala la possibilità di qualche addensamento serale. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con rotazione a sud-occidentali, mentre il Mar Ligure di Ponente risulterà mosso e quello di Levante poco mosso. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2050 metri.

Domenica variabile – Le correnti secche in ingresso in serata porteranno a un rapido rasserenamento dopo una giornata in prevalenza nuvolosa. Sulla Riviera di Ponente e sulle Alpi si prevedono nubi sparse al mattino, seguite da ampi rasserenamenti. Sulla Riviera Centrale, schiarite si alterneranno a nubi per l’intera giornata, con miglioramenti significativi in serata. Sulla Riviera di Levante, cieli molto nuvolosi saranno accompagnati da deboli piovaschi pomeridiani, seguiti da schiarite serali. In Appennino i cieli resteranno molto nuvolosi o coperti fino alla sera, quando si registrerà una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e rotazione verso est. Lo zero termico salirà a circa 2400 metri. Il Mar Ligure di Ponente passerà da mosso ad agitato, mentre il Levante sarà mosso o molto mosso.

Tendenza fredda – Il commento del previsore indica un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni del Nordovest, grazie all'intensa ventilazione settentrionale. Tuttavia, nei giorni prossimi al Natale, è attesa una robusta irruzione fredda, che porterà nevicate moderate lungo le aree alpine confinali. Tra domenica sera e lunedì 23, i fiocchi potrebbero scendere fino al fondovalle aostano, sebbene tale previsione sia ancora da confermare.

Previsioni festive – La dinamica meteorologica in evoluzione suggerisce che la Liguria possa rimanere ai margini delle precipitazioni più significative. Tuttavia, l’effetto dell’irruzione fredda si farà sentire con un calo sensibile delle temperature e condizioni di variabilità, specialmente lungo le coste.

