Regione Liguria, scontro sul “funerale del civismo”: tensioni in aula dopo il debutto di Noi Moderati

Il debutto del gruppo Noi Moderati in Consiglio regionale e le parole di Alessandro Bozzano sul “funerale del civismo” hanno acceso il primo vero scontro politico della nuova legislatura ligure, facendo emergere tensioni nella maggioranza guidata dal presidente Marco Bucci.

Primo consiglio – La seduta ha segnato l’esordio dei nuovi assessori Claudia Morich e Alessio Piana e la nascita ufficiale del gruppo Noi Moderati, formato da Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano. Proprio l’intervento di Bozzano ha scosso l’aula: lealtà alla maggioranza, ma nessun sostegno “scontato” agli atti amministrativi e rivendicazione del ruolo decisivo delle forze civiche e centriste.

Le critiche – Secondo il capogruppo PD Armando Sanna, quelle parole certificano “la fine definitiva della stagione civica” di Bucci. “Oggi il presidente prende ordini dai partiti”, ha detto, sostenendo che il peso delle liste civiche sarebbe stato superato dalle scelte di Fratelli d’Italia e Lega nella composizione della Giunta.

La replica – Di segno opposto la lettura di Federico Bogliolo (Vince Liguria), che respinge l’idea di una rottura: “Non è il funerale del civismo”. Bogliolo ha rivendicato il ruolo centrale delle liste civiche, che alle regionali hanno rappresentato una quota significativa del consenso, e ha parlato di un lavoro condiviso tra partiti e civiche all’interno della coalizione.

Tensioni interne – Il clima si è fatto teso al punto da portare a una sospensione del Consiglio per una riunione di maggioranza durata quasi un’ora. Per l’opposizione è il segnale di una frattura politica; per la maggioranza, un normale confronto interno dopo la nascita di un nuovo gruppo consiliare.

I nodi aperti – Sullo sfondo restano i temi concreti: sanità, trasporto pubblico locale e autostrade. Sanna accusa la Giunta di concentrarsi sugli equilibri politici più che sulle risposte ai cittadini. La maggioranza rivendica invece investimenti e scelte strutturali, chiedendo tempo per valutarne gli effetti.

