Regione Liguria, riordino giunta: Giampedrone alla guida della Diga, Simona Ferro vicepresidente

Giacomo Raul Giampedrone sarà il nuovo soggetto attuatore della Nuova Diga Foranea di Genova, l’opera strategica destinata a ridisegnare il futuro del porto e a rafforzare il ruolo logistico della Liguria nel Mediterraneo. La nomina comporterà un riassetto delle deleghe all’interno della Giunta regionale, insieme alla promozione di Simona Ferro a vicepresidente della Giunta.





Attualmente assessore con competenze su protezione civile, difesa del suolo, infrastrutture, viabilità, edilizia ospedaliera e ambiente, Giampedrone lascerà in particolare la delega all’ambiente per concentrarsi sul coordinamento diretto della grande infrastruttura portuale. Una scelta che punta a garantire maggiore efficacia operativa e controllo su un’opera considerata cruciale per lo sviluppo economico di Genova e della regione.





La Nuova Diga Foranea - La Diga Foranea di Genova è un’infrastruttura unica per dimensioni e complessità: circa 6 chilometri di estensione al largo del porto, progettati per consentire l’accesso in sicurezza alle navi di ultima generazione e aumentare la competitività dello scalo ligure nei traffici europei e globali. I lavori procedono secondo cronoprogramma, con oltre l’80% delle opere di fondazione completate e migliaia di colonne sommerse già realizzate sui fondali.





Cambi di deleghe in Giunta - Con il nuovo incarico di Giampedrone, la delega all’ambiente verrà riorganizzata: una parte dovrebbe passare all’assessore Paolo Ripamonti, mentre un’altra confluirà in capo a Matteo Campora, che assumerà il ruolo di consigliere delegato, assicurando continuità amministrativa e presidio politico del settore. Contestualmente, Simona Ferro entrerà nel nuovo assetto della Giunta come vicepresidente, rafforzando la squadra di governo regionale in una fase segnata da grandi cantieri, scelte strategiche e investimenti infrastrutturali di lungo periodo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.