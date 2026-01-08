Regione Liguria: in giunta tira aria di rimpasto, ne discutono Matteo Campora (NM) e Davide Natale (PD)

In Regione Liguria si respira aria di rimpasto di Giunta. Le indiscrezioni e le valutazioni politiche che circolano in queste ore fanno pensare a possibili cambiamenti negli assetti dell’esecutivo regionale, con inevitabili riflessi sugli equilibri tra maggioranza e opposizione.





A Telenord intervengono due esponenti dei fronti opposti. Sul fronte del centrosinistra, il tema è seguito con attenzione da Davide Natale, consigliere regionale e segretario regionale del Partito Democratico ligure, che osserva l’evolversi della situazione politica e le eventuali ricadute sul governo della Regione. Dall’altra parte, nella maggioranza, il consigliere regionale Matteo Campora, esponente di Vince Liguria – Noi Moderati, è uno dei riferimenti politici coinvolti nel confronto interno che accompagna questa fase di possibile riassetto.





Il quadro resta in evoluzione e le prossime settimane potrebbero chiarire se le voci di rimpasto si tradurranno in decisioni concrete o resteranno sul piano delle ipotesi politiche.

