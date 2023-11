Regione Liguria finanzia il collegamento tra Riccò del Golfo e la Frazione Caresana. Giampedrone:"Un servizio in più per il territorio"

Regione Liguria ha stanziato 370mila euro in favore del comune di Riccò del Golfo per la realizzazione di un nuovo marciapiede tra il centro abitato e la frazione di Caresana Nuova. La banchina, che si svilupperà lungo l’Aurelia per circa 600 metri, permetterà di creare un collegamento sicuro per i pedoni tra le due località. L’importo complessivo dell’opera è di circa 389mila euro, per la maggior parte sostenuta da finanziamenti regionali, con un cofinanziamento comunale di 19mila euro.

“Con questo finanziamento permetteremo al comune di Riccò del Golfo di realizzare un’opera che garantisce un servizio in più per il territorio – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Grazie a questo progetto di rifacimento complessivo del percorso pedonale garantiremo una maggiore sicurezza ai pedoni, che in questo momento per spostarsi verso Caresana devono camminare sulla carreggiata dell’Aurelia. Questa nuova iniziativa, finanziata con i fondi destinati ai comuni per interventi strutturali necessari a migliorare la sicurezza della viabilità, non è il primo di questo genere che viene realizzato sul territorio di Riccò del Golfo: pensiamo ad esempio all’intervento, anch’esso finanziato dalla Regione, che ha permesso di realizzare l’atteso marciapiede lungo la provinciale della Val Graveglia”.

“Riccò del Golfo gode da sempre di un rapporto stretto e privilegiato con la strada statale Aurelia: affinché questa obiettiva reciprocità si trasformi sempre di più in una opportunità strategica per il territorio, l’amministrazione comunale punta molto sulla realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali che ne consentano una fruibilità piena e sicura – spiega il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli - Questo tratto è fondamentale per annullare quei rischi ai quali sono esposti i cittadini, che si muovono sulla striscia bianca. Un tratto difficile, tecnicamente complesso, che si inserisce in una più ampia progettazione urbana di riqualificazione dell’intero centro e che lo rende più godibile e sicuro. Dal 2015 ad oggi, grazie soprattutto a Regione Liguria, sono tanti i passi a piedi che i cittadini di Riccò possono fare in sicurezza, privi di barriere architettoniche”.

Il progetto finanziato da Regione Liguria prevede un rifacimento complessivo del percorso pedonale, inclusa la realizzazione ex novo della banchina. Per un tratto di circa 90 metri è prevista la realizzazione di un marciapiede a sbalzo (ovvero sporgente rispetto alla carreggiata) composto da elementi metallici fissati al cordolo sul quale è posto l’attuale guardrail, che verrà mantenuto.