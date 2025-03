Regione Liguria, nuove delibere: 6,3 milioni di euro per sistema sanitario e 51 milioni per le aree interne

La Giunta regionale della Liguria ha dato il via libera a una serie di delibere che riguardano diversi ambiti strategici, dalla sanità all’innovazione, fino al sostegno ai territori e alle imprese. Le delibere sono state elencate dal presidente di Regione Liguria in occasione del dopo giunta del giovedì pomeriggio. Tra le misure principali, spiccano nuovi finanziamenti per l’entroterra, il potenziamento delle strutture sanitarie e un fondo strategico regionale per le imprese.

Sanità – Via libera a uno stanziamento di 6,3 milioni di euro destinato al potenziamento del servizio sanitario regionale, con risorse distribuite alle aziende sanitarie. Inoltre, è stata approvata l’estensione della finestra temporale per l’accesso ai servizi minimi gratuiti per le famiglie, dopo le numerose richieste pervenute.

Territorio – Con l’approvazione del protocollo per le aree interne, arriveranno 51 milioni di euro di fondi statali, di cui 28 milioni già erogati e 23 in arrivo nei prossimi giorni. Questi finanziamenti saranno destinati a interventi di sviluppo locale, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle infrastrutture strategiche.

Imprese – La Giunta ha dato il via libera a un fondo strategico regionale da 11,1 milioni di euro a favore delle imprese liguri, con l’obiettivo di sostenere il tessuto produttivo locale e promuovere investimenti nel territorio.

Innovazione – Tra le delibere approvate, spicca l’adesione della Liguria al protocollo d’intesa per la creazione di un hub di High-Performance Computing per la ricerca biomedica, un progetto che ha suscitato grande interesse a livello nazionale.

Nomine e riorganizzazione – La Giunta ha anche approvato nuove nomine, tra cui quella della dottoressa Trovatore come direttrice dell’Agenzia regionale per la coesione civile, e ridefinito alcuni criteri per la gestione del personale regionale.

