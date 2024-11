Regione Liguria: al via l'era Bucci, in ritardo la minoranza. Il presidente: "Vergognoso". Orlando nei banchi del Pd

Momenti di tensione in aula, per la prima seduta del consiglio regionale della Liguria dell'era Bucci.

All'apertura dei lavori, guidati dal consigliere anziano Giovanni Boitano, l'opposizione non era presente in aula. Bucci ha alzato la voce: "È una vergogna, è inaccettabile questo ritardo, - ha dichiarato - i cittadini liguri non possono aspettare, il segretario generale ha il dovere di dirci come dobbiamo comportarci". All'arrivo di uno dei consiglieri più giovani Federico Romeo (Pd), che nella prima seduta ricopre l'incarico di consigliere segretario, Bucci gli ha urlato "vergognatevi". "Urla con i tuoi non con me, - ha replicato Romeo - la vergogna tienitela per te". Il resto dell'opposizione in riunione è arrivato con alcuni minuti di ritardo e sono potuti riprendere i lavori. Armando Sanna, capogruppo Pd, tra il serio e il faceto dirà: "Siamo rimasti bloccati dentro, evidentemente il vecchio ufficio di presidenza ha lavorato male. Alle 11,12 entra l'opposizione e cominciano i lavori. A fine seduta Simone D’Angelo conferma che non c’era volontà politica di non presentarsi in aula ma è stato un problema organizzativo, i consiglieri di minoranza non volevano mancare di rispetto né all’assemblea né al nuovo presidente.

ORLANDO - C'è anche Andrea Orlando che prende posto nei banchi del Pd. I disagi autostradali hanno costretto Angelo Vaccarezza ed Enrico Ioculano a disertare l'appello iniziale. Il consigliere Pd entra alle 11,25, Vaccarezza alle 11,32.



GIUNTA ELEZIONI - Il primo adempimento riguarda l'elezione della giunta per le elezioni: sono eletti Simone D'Angelo (9 voti), Matteo Campora (6), Sara Foscolo (5), Carlo Bagnasco (5), Stefano Giordano (5).

BALLEARI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ARBOSCELLO VICE - Il nuovo presidente del Consiglio regionale della Liguria è Stefano Balleari (FdI), il nuovo vicepresidente è Roberto Arboscello (Pd). Sono stati eletti a scrutinio segreto dall'assemblea in un'unica votazione nella prima seduta della XII legislatura rispettivamente con 17 voti (l'intero centrodestra) e 14 voti (l'intero centrosinistra e M5S). Nella scorsa legislatura Balleari è stato capogruppo di FdI mentre Arboscello vice capogruppo dem. Sono stati candidati su proposta rispettivamente dei consiglieri Matteo Campora (Vince Liguria) e Armando Sanna (Pd). Ogni consigliere ha potuto esprimere nella scheda un solo nome in modo tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze.



GIALLO NELLA VOTAZIONE PER LA PRESIDENZA: il risultato finale è stato 17 a 14, mentre doveva essere 18 a 13. Quindi, uno dei membri della maggioranza ha votato per Arboscello invece che per Balleari.

VACCAREZZA CONSIGLIERE SEGRETARIO - Quindi si procede alla votazione del consigliere segretario: prende la parola Stefano Campora che designa per la maggioranza Angelo Vaccarezza come consigliere segretario. Alle 11.55 inizia la votazione e alle 12.10 Vaccarezza viene eletto con 18 voti a 13. Qui non ci sono defezioni, la maggioranza vota compatta.

I consiglieri – I nuovi membri del Consiglio regionale sono stati ufficializzati. Per il centrodestra sono stati eletti:

Fratelli d’Italia: Stefano Balleari, Simona Ferro, Luca Lombardi, Rocco Invernizzi, Gianmarco Medusei.

Stefano Balleari, Simona Ferro, Luca Lombardi, Rocco Invernizzi, Gianmarco Medusei. Forza Italia: Carlo Bagnasco, Marco Scajola, Angelo Vaccarezza.

Carlo Bagnasco, Marco Scajola, Angelo Vaccarezza. Vince Liguria: Federico Bogliolo, Matteo Campora, Alessandro Bozzano.

Federico Bogliolo, Matteo Campora, Alessandro Bozzano. Orgoglio Liguria: Giovanni Boitano, Walter Sorriento, Marco Frascatore.

Giovanni Boitano, Walter Sorriento, Marco Frascatore. Lega: Alessio Piana, Alessandro Piana, Sara Foscolo.

Per il centrosinistra:

Partito Democratico: Armando Sanna, Katia Piccardo, Federico Romeo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Carola Baruzzo, Roberto Arboscello.

Armando Sanna, Katia Piccardo, Federico Romeo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Carola Baruzzo, Roberto Arboscello. Lista Orlando: Giovanni Pastorino.

Giovanni Pastorino. Alleanza Verdi e Sinistra: Selena Candia, Jan Casella.

Selena Candia, Jan Casella. Movimento 5 Stelle: Stefano Giordano.

A questi nomi vanno aggiunti quelli di Marco Bucci (presidente) e Andrea Orlando, cui spetta il posto come primo tra gli sconfitti dei candidati presidente.

Cambio di consiglieri – Una volta ufficializzata la Giunta regionale, gli assessori eletti si dimetteranno, lasciando il posto ai primi non eletti. Tra i subentranti previsti ci sono Lilli Lauro (per Simona Ferro), Veronica Russo (per Luca Lombardi), Chiara Cerri (per Marco Scajola) e Armando Biasi (per Alessandro Piana). Non entrerà invece Sandro Garibaldi, in quanto Alessio Piana non è stato nominato assessore ma riceverà un incarico come consigliere delegato, che verrà istituito con un decreto di prossima pubblicazione.

(in aggiornamento)