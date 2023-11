Regione Liguria, assessorato Sviluppo Economico: è Alessio Piana il successore di Benveduti. Toti: "Scelta apprezzabile, lavorerà bene"

Come anticipato da Telenord, Alessio Piana sarà il nuovo assessore regionale allo Sviluppo Economico. Il direttivo della Lega Liguria - allargato ai consiglieri regionali - ha indicato l'attuale consigliere e presidente della commissione Sviluppo Economico come successore di Andrea Benveduti, che ha da poco rimesso le deleghe nelle mani del presidente della Regione Giovanni Toti per accettare un incarico manageriale in Ansaldo.

"Accogliamo con grande entusiasmo il nuovo assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. Apprezziamo la scelta indicata dal direttivo regionale della Lega Liguria e condivisa dai consiglieri regionali in quanto Piana è un politico apprezzato e stimato che ben conosce i valori della Giunta e per questo saprà lavorare nel solco della continuità. Il suo impegno sul territorio è ampiamente riconosciuto e siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale nel portare avanti i progetti del suo predecessore. Ad Andrea Benveduti vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per aver contribuito in questi anni al raggiungimento di obiettivi chiave per l'economia e lo sviluppo della nostra regione. Benvenuto a bordo Alessio Piana, e buon lavoro!". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.