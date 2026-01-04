Regione Liguria, apre il bando per progetti sportivi dedicati ai giovani

Sostegno a due iniziative finanziate con fondi europei per promuovere sport outdoor, educazione e attrattività territoriale rivolte alla Generazione Z

Regione Liguria ha aperto un nuovo bando rivolto ai comuni per la presentazione di progetti sportivi ed educativi destinati ai giovani tra i 12 e i 25 anni, finanziati con circa 100mila euro di fondi europei. L’iniziativa si inserisce nel progetto Interreg Marittimo “Eda-Z”, che vede la Regione partner insieme all’Università di Genova capofila, e prevede il finanziamento di due progettualità sul territorio regionale.

Fondi europei – “Attraverso questa iniziativa vogliamo recuperare e valorizzare risorse europee per sostenere una nuova offerta di turismo esperienziale basata sullo sport outdoor e rivolta ai giovani”, spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. Le attività, declinate in chiave avventurosa, mirano a favorire autonomia, socializzazione e consapevolezza ambientale.

Progetti sportivi – Il bando prevede la realizzazione di aree dedicate ad attività sportive ed educative all’aperto, nel rispetto dei principi della metodologia Eda-Z, che valorizza il contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente e la promozione della socialità. Ogni progetto dovrà garantire almeno quattro momenti di attività gratuita aperta alla cittadinanza durante il periodo di realizzazione.

Criteri di selezione – “È un bando estremamente competitivo, che premia solo le proposte più valide e capaci di coniugare sport, ambiente, educazione e attrattività turistica”, sottolinea Ferro, evidenziando l’attenzione rivolta alle giovani generazioni e alla qualità delle iniziative.

Modalità di partecipazione – Ciascun comune potrà presentare una sola proposta, anche in forma associata con altri enti convenzionati. È prevista la collaborazione con soggetti attuatori qualificati, come associazioni sportive, enti del terzo settore e operatori turistici. I contributi saranno assegnati esclusivamente ai primi due progetti in graduatoria. Le domande potranno essere presentate dal 19 gennaio al 27 febbraio tramite la piattaforma digitale dello sportello online di Regione Liguria.

