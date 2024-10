Regionali, Sarzana, sindaco Ponzanelli a Orlando: "Qui fatto più negli ultimi 6 anni che nei precedenti 30"

Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana, si rivolge con una lettera aperta al candidato del centrosinistra Andrea Orlando, in visita nella città dell'estrema Liguria di Levante: "Da quando sono sindaco, in 6 anni abbiamo demolito, ricostruito e aperto a 600 bambine e bambini una nuova scuola al posto di una vecchia e insicura, realizzato infrastrutture, messo in sicurezza frane lì ad attendere di essere sistemate da decenni, costruito argini a rischio esondazione da sempre, realizzato nuove infrastrutture, lavorato per ottenere all’esterno dell’esangue bilancio comunale pieno di debiti risorse senza precedenti nella storia della città, per costruire ponti nuovi e demolire e ricostruire ponti pericolosi e molto, molto, molto altro. Tutto anche grazie al supporto della nostra Regione. Nei decenni prima, nulla".

Nuova scuola - "Con la Regione - sostiene la Ponzanelli - abbiamo fatto più in 6 anni che nei 30 precedenti, numeri alla mano. La Regione, prima, per Sarzana non aveva fatto proprio niente, al massimo portato via ostetricia, ginecologia e neonatologia da un San Bartolomeo costruito in 35 anni e già vecchio quando concluso. Quando abbiamo progettato e finanziato la nuova scuola, il PD in Parlamento ha fatto un’interpellanza per chiedere di definanziarla. L’ha presentata un parlamentare ligure, e Lei non ha fatto niente, anche se sedeva nei suoi stessi banchi. Si impegnerà ora ad affiancare Sarzana, o pensa come i suoi colleghi di partito che sia meglio far male a un territorio pur di far male alla sua amministrazione?"

Marinella - "Tramite la Regione, dopo aver investito milioni per la sicurezza idraulica di Marinella, abbiamo ottenuto un finanziamento ministeriale storico per il suo borgo e affidato lavori per 15 milioni di euro. Anche per queste risorse il PD ha scritto al Ministero, chiedendogli di ripensarci! Nemmeno in quella occasione Lei da parlamentare ha ritenuto di muovere un dito, oggi cosa ne pensa? In alcuni quartieri di Sarzana abbiamo realizzato un parcheggio gratuito per chi si reca in ospedale, perché la Regione guidata dall’allora Presidente Burlando aveva scelto di mettere a pagamento qualsiasi stallo nelle adiacenze. Era questione di civiltà. Troverà una rotatoria verde realizzata grazie alla collaborazione di un privato, al posto di un impresentabile buco di cemento alla porta della città per chi viene dalla Cisa".

Viabilità - "Vi abbiamo trovato una viabilità, costruita in 60 anni, delirante e nessuna idea per metterla in sicurezza o migliorarla. Nulla. Due ponti, entrambi insicuri. Costruiremo due nuove infrastrutture, una veicolare e una pedonale, già finanziate con la Regione e affidate. Prima, nulla. Il piccolo ponte che già c’era, la Budella, era a rischio crollo come certificato da una perizia del 2010 sempre tenuta nascosta. Lo abbiamo messo in sicurezza, ora rifaremo (di nuovo) il suo manto. L'altro, su via Falcinello, metteva e mette in pericolo la sicurezza idraulica dell’intero quartiere e del centro storico. Il PD, dopo 60 anni di nulla, chiedeva all’improvviso di abbatterlo e ricostruirlo rinunciando anche ai fondi della nuova passerella pedonale. Ora dice che quella passerella andava fatta prima. Confusione totale, con l’unico collante di dire qualcosa di contrario senza un’idea neppure vaga di città. Quel ponte lo abbatteremo e lo ricostruiremo, con fondi trovati dal comune, perché la sicurezza del territorio è essenziale. Questo dovrebbe dire e fare chi amministra, sono certa che condividerà".

Cantiere - "La porteranno in via Villefranche per soffiare sul disagio dei cittadini nelle fasi di cantiere di questo ponte, ma non credo che sia un comportamento degno di chi aspira a essere un presidente di regione. Dovrebbe proporre qualcosa, portare qualche soluzione. Mi rendo conto che sia difficile, supportato da chi è contro a tutto. Le racconteranno che per alleviare i disagi di questo cantiere si sarebbe dovuta costruire una passerella temporanea, senza dirle che non si può tecnicamente realizzare. Le suggeriranno di prendere in giro i sarzanesi, per strappare qualche piccolo consenso. Noi per alleviare quei disagi stiamo aprendo un accesso pedonale nuovo tra via Falcinello e via Cisa. Perché ascoltare i cittadini è giusto ed essenziale, migliorando anche le decisioni, ma sempre guardando al bene collettivo".

Buoni pasto - "Noi continueremo a costruire nuove opere, mettere in sicurezza le infrastrutture e il territorio, tutelare i più fragili e chi è più in difficoltà, o per fare un piccolo esempio concreto tra i tanti, continueremo a proporre buoni pasto per i bambini a scuola da 5 euro e non da oltre 7 euro, come nei comuni amministrati dal PD. Non è d'accordo anche Lei? Continueremo a fare quello che non è mai stato fatto prima".

XXI Luglio - "Si conceda anche una visita davanti all’ex scuola XXI Luglio, che stiamo ristrutturando dopo quasi 20 anni di abbandono, perché noi le scuole le costruiamo e le riapriamo, non il contrario. Chiederemo aiuto anche alla Regione per i lotti successivi, e certamente Lei sarà d'accordo. Passi anche davanti all’ex Tribunale di Sarzana, che è stato chiuso nel 2013 privando la città di una straordinaria ricchezza sociale ed economica. Anche quell’edificio è stato ristrutturato in questi anni. Poteva riaprirla quella sezione, da Ministro della Giustizia, o almeno per una volta fare qualcosa per il territorio? Prenda appunti a Sarzana""