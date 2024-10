Regionali, Rixi: "Orlando non ha mai fatto nulla per la Liguria". Ghio (Pd): "Perché il viceministro non si è candidato presidente?"

“Abbiamo già pesato il valore di Andrea Orlando a livello nazionale: per lui parlano i 18 anni da parlamentare e 4 volte da ministro. Non ha mai fatto nulla per la Liguria. Ha pensato solo a garantirsi la poltrona". Così in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.



Prima a replicare dal fronte opposto, la parlamentare dem Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo alla Camera e componente della commissione Trasporti: "Ogni mattina Edoardo Rixi si sveglia, pensa se andare in ufficio al Ministero dei Trasporti, dove la polvere si è accumulata sui dossier anche della Liguria, oppure se attaccare il candidato del centrosinistra in Liguria. Delle due preferisce la seconda che gli viene più facile, come fa Bucci ogni giorno con l'ennesimo comunicato stampa. Il loro è un disco rotto. Post scriptum: ma Rixi lo trova il tempo per dirci come mai in Liguria con loro al governo per 9 anni è tutto fermo nonostante avessero tanti soldi da spendere ottenuti dal centrosinistra? Poi, una curiosità, se Orlando è un candidato così debole perché Rixi è scappato dal voto evitando di candidarsi alla presidenza della Regione?".