Regionali, Natale e D'Angelo (Pd): "Bucci ostaggio della stagione di Toti, ripete slogan non supportati dai fatti"

Davide Natale e Simone D’Angelo, leader regionale e genovese del Pd, attaccano il candidato del centrodestra Marco Bucci: Meno male che Bucci aveva detto di parlare di contenuti, ma non ci sorprende che butti tutto in caciara non riuscendo a sopportare le giuste (e circostanziate) critiche della nostra Segretaria. Era capitato anche quando gli ricordavamo i ritardi certificati dei lavori della diga".

"Ci aveva sorpreso il fatto che anche Bucci volesse iniziare a parlare esclusivamente di contenuti, ma sotto le parole niente. Infatti oggi è ripartita la solita litania. Alla prova dei fatti se c’è qualcuno che ripete gli slogan degli altri è proprio Bucci che, ostaggio della stagione di Toti, continua a ripetere frasi senza guardare in faccia la realtà. In Liguria l’unico dato di fatto - argomentano - è che siamo 15esimi per startup innovative; 13esimi per numero di laureati; ultimi per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 16esimi per imprese femminili; 18esimi per bambini iscritti al nido e 11esimi per cittadini a rischio povertà. Un quadro che ha fotografato l’ultimo Forum Ambrosetti, non la propaganda del PD. Se ci sono degli slogan falsi sono quelli di Bucci e del centrodestra che con una comunicazione roboante e propagandistica cercano di tenersi in piedi e dissimulare la realtà, ormai chiara a tutti i cittadini".

"Il peggiore nemico delle infrastrutture è il centrodestra che non riesce a portare avanti nessun progetto. La Gronda aspetta la firma del Ministro o del Vice Ministro Rixi che non l’ha ancora messa, e il progetto dello Skymetro lo ha bocciato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questi sono i fatti”.