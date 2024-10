Regionali, ministro Valditara: "Impegnati a fronteggiare dispersione scolastica in Liguria"

"Oggi siamo qui per stipulare un protocollo d'intesa che segna l'inizio di un'importante realizzazione presso il Liceo Tecnologico della Valpolcevera. Questa iniziativa coinvolge il Ministero dell'Istruzione, il Comune, la Regione e le forze produttive del nostro territorio. L'obiettivo è chiaro: creare occupazione, sviluppo e un futuro per i nostri giovani. Queste tre parole chiave rappresentano il fulcro del nostro operato". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, in margine a un evento elettorale della Lega.

Realtà strategiche - "È sorprendente come spesso non si consideri la dispersione scolastica anche al Nord. Siamo stati i primi a destinare risorse significative per la Liguria, investendo 8 milioni di euro per affrontare questa problematica e garantire un futuro a tanti giovani che rischiano di perderlo. Abbiamo anche previsto stanziamenti specifici per le realtà scolastiche strategiche della nostra regione, come gli istituti nautici, alberghieri e agrari, con un investimento totale di 3,5 milioni di euro".

Project financing - "Inoltre, abbiamo investito 37 milioni negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) liguri, e 220 milioni nell'edilizia scolastica, comprese mense, asili nido, nuove scuole e ristrutturazioni. Abbiamo discusso anche del coinvolgimento dei privati attraverso il project financing, per ampliare ulteriormente le risorse destinate all’edilizia scolastica".

Lavoro e impresa - "Ho avuto modo di visitare alcune scuole liguri e ho notato un crescente interesse verso una riforma che collega scuola e impresa, fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Posso anticiparvi che il prossimo anno scolastico vedrà numerose scuole avviare questa riforma. È cruciale porre l'accento sul tema del lavoro e dell'impresa; per questo motivo ho voluto inserire nelle linee guida sull'educazione civica l'importanza di trasmettere ai nostri giovani, sin dalle scuole primarie, non solo la cultura del rispetto, ma anche la cultura del lavoro".

Articolo 41 - "Dobbiamo abituare i nostri ragazzi a considerare il lavoro come un grande valore, e a comprendere l'importanza di creare ricchezza. L'articolo 41 della nostra Costituzione, che promuove l'attività economica, deve essere ben radicato nella nostra cultura. Solo attraverso la crescita possiamo garantire un futuro ai nostri giovani e rispondere alle esigenze del mondo produttivo, creando occupazione di qualità per chi oggi rischia di non averne.