Regionali, il retroscena: ecco perché il centrodestra ha deciso di candidare Marco Bucci

Marco Bucci he deciso, è lui il candidato in pectore del centrodestra da opporre ad Andrea Orlando alle prossime Regionali: con il suo si la campagna elettorale può finalmente cominciare con i nomi in campo. L'ultimatum scadeva domani ma tutto lascia convergere su di lui, il Sindaco è deciso ad accettare, deve solo ufficializzare la sua decisione.

Le parole di Salvini (“il candidato lo decidiamo domani – ha dichiarato ieri sera – e sarà una sorpresa”) lasciano pensare che la coalizione si aspettasse questa accelerazione. Oggi, peraltro, è l'11 settembre, non una data banale per un uomo che ha passato gran parte della sua vita professionale negli Stati Uniti d'America: “Sono trascorsi 23 anni dall’attentato alle Torri Gemelle – ha scritto il Sindaco stamattina sui suoi canali social - una delle giornate più tragiche della nostra storia contemporanea. A nome di tutta Genova, ci stringiamo alla città di New York, alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che hanno subito la devastazione di quel giorno. Oggi, come l’11 settembre 2001, siamo tutti americani!”.

Questa mattina di buon'ora, come sempre, il Sindaco è arrivato in ufficio: una riunione, qualche incontro e poi la telefonata decisiva diretta a palazzo Chigi, destinataria Giorgia Meloni: a lei il Sindaco ha detto Sì.

Dunque Bucci concorrerà alla carica di Presidente di Regione, dopo che per settimane i nomi in ballo sono stati altri: Cavo, Piciocchi, Rixi, Bagnasco, Cuocolo, Delfino, Beppe Costa e chi più ne ha più ne metta. Ma perché, dopo tante discussioni, si è arrivati a scegliere il Sindaco di Genova (con tutto quello che ne consegue)?

La ragione è tutta in un retroscena che Telenord è in grado di svelare ed è contenuto nella telefonata tra Giorgia Meloni e il primo cittadino genovese: “Il candidato in Liguria spetta a Fratelli d'Italia – ha detto la premier – e la persona che noi abbiamo individuato è Ilaria Cavo. Se la coalizione non trova una sintesi sull'ex giornalista, l'unico che può candidarsi sei tu”.

Come Marco Bucci, con il suo carattere notoriamente sanguigno, abbia preso questo aut aut non è dato a sapersi: resta il fatto che se avesse sentito l'urgenza di dire no lo avrebbe già fatto, magari affidando all'Ansa tre righe di ringraziamento declinando l'invito. Non lo ha fatto, e questa è già una risposta. Che oggi diventa ufficiale.