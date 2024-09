Regionali, idea clamorosa del centrodestra: candidare Marco Bucci

L'ultima pazza idea del conclave romano che deve scegliere il candidato presidente per il centrodestra ha un nome e cognome pesantissimo: Marco Bucci. Con lo stallo totale in cui i partiti si sono ritrovati ieri, con Ilaria Cavo e Pietro Piciocchi impallinati rispettivamente da Lega e Fratelli d'Italia e con Edoardo Rixi che continua a chiamarsi fuori (al punto che il suo nome, attualmente, non è più sul tavolo), l'alternativa porta al Sindaco di Genova.

Qualcuno l'ha definita una follia e le ragioni per considerarla tale non mancano: Bucci non sta bene e lo sanno tutti, del resto lui non ne ha mai fatto mistero. Si sta sottoponendo a cure, pensare che possa passare il prossimo mese e mezzo a battere la Liguria in lungo e in largo è un'assurdità.

Bucci, poi, è il Sindaco della città capoluogo: se dovesse essere eletto dovrebbe ovviamente rinunciare alla carica, con la conseguenza che il centrodestra avrebbe magari conservato la Regione ma potrebbe perdere Palazzo Tursi.

Eppure da Roma (a da Genova) la notizia è confermatissima, Giorgia Meloni è pronta ad alzare il telefono e chiamare il Sindaco per chiedergli di scendere in campo.

E lui cosa ne pensa? I suoi fedelissimi giurano che dirà di no. Ma se la premier dovesse riuscire a toccare le corde giuste potrebbe profilarsi uno scenario clamoroso.