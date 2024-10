Regionali, garantito in 189 sezioni genovesi il diritto di voto agli elettori non deambulanti o con ridotte capacità motorie

Anche per le prossime elezioni Regionali gli uffici competenti del Comune di Genova hanno attivato servizi dedicati alle persone non deambulanti e con ridotta capacità motoria per garantire di esercitare il diritto di voto in una delle sezioni prive di barriere architettoniche, che, dal 2017 a oggi sono passate da 150 a 189. Inoltre, è possibile anche richiedere e prenotare il servizio di trasporto con automezzi idonei per chi ha difficoltà di deambulazione: tutte le informazioni sono state oggetto di una campagna di affissione e sono visionabili sul sito ufficiale del Comune di Genova. Gli elettori con ridotte capacità motorie e non deambulanti dovranno esibire, unitamente alla tessera elettorale, l’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale competente, anche in precedenza rilasciata per altri scopi, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. È possibile consultare il servizio su https://www.comune.genova.it/servizi/consultazioni-elettorali/trova-il-tuo-seggio-o-il-seggio-accessibile-piu-vicino-te) per conoscere le ubicazioni di tutte le sedi di voto e per individuare quelle prive di barriere architettoniche. L'assegnazione al seggio accessibile può essere richiesta in ogni momento dell'anno.

Il servizio di trasporto è prenotabile telefonando: da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre al numero 010 5588720 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. Per agevolare i cittadini nell’esercizio del diritto di voto, il Comune di Genova ha da tempo attivato servizi rivolti alle fasce deboli (anziani, portatori di handicap, ecc.). Tutte le informazioni sono disponibili al link https://smart.comune.genova.it/contenuti/info-disabili-5.





Regionali, diritto di voto garantito in 189 sezioni dedicate a elettori non deambulanti o con ridotte capacità motorie