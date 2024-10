Regionali e maltempo: il voto si svolgerà regolarmente. Seggi spostati nel Ponente ligure, ecco quali

Si è tenuto un incontro tra le quattro Prefetture liguri, l’Ufficio elettorale della Regione Liguria, Arpal e Protezione civile regionale per definire i provvedimenti legati alle elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, in relazione all’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria in queste ore.

È confermato che le operazioni elettorali si svolgeranno regolarmente.

I seggi si sono costituiti regolarmente su tutto il territorio ligure.

Prefetture e Comuni, sui relativi territori di riferimento, proseguono a vigilare e monitorare costantemente lo sviluppo della situazione in collaborazione con Regione Liguria, Protezione civile e Arpal, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto.

In alcuni Comuni si è scelto di spostare seggi situati in zone esposte a rischi. Si tratta di:

Comune di Borgio Verezzi: il seggio 3 (piazza Sant’Agostino, Verezzi) è spostato nel Palazzo Comunale, in via del Municipio 17;

Comune di Vado Ligure: i seggi 1 – 2 – 3 (scuola elementare Don Peluffo di via Piave 2) sono spostati alle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile 6;

Comune di Quiliano: i seggi 1 – 2 – 3 (edificio scolastico di Via Mattotti) sono spostati nella Palazzina Servizi – Sala Consiliare, Biblioteca, in piazza della Costituzione 1;

Comune di Spotorno: le sezioni 1 e 2 (scuola primaria S. Pertini in viale Europa 6) sono spostate alla scuola secondaria in Via Verdi – località Baxie

Spostamento Ufficio Elettorale Comunale:

Comune di San Biagio della Cima: trasferimento nell’edificio scolastico di via Don Bosco 5 dalle 14 del 26/10 fino al termine delle operazioni di scrutinio del 28/10.

Gli aggiornamenti e ogni altra comunicazione sarà veicolata anche tramite i social e il sito della Regione Liguria.