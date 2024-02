Regionali, Ascani (Pd) a Telenord: "Sì ad alleanza a campo largo, ma è necessaria unità sui temi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Noi dobbiamo solo pensare a smascherare il fatto che Toti ha governato male questa regione, a costruire un'alleanza di centrosinistra il più larga possibile per battere il centrodestra. Per questo mi auguro che sia Renzi sia tutte le forze che stanno all'opposizione possano trovare unità per costruire insieme una candidatura in grado di ridare alla Liguria il governo che merita. - così ai microfoni di Telenord Anna Ascani, esponente del Pd e vicepresidente della Camera dei Deputati, commentando i possibili movimenti in vista delle prossime elezioni regionali.





L'onorevole Ascani favorevole a una coalizione allargata per le prossime elezioni regionali: "Un campo largo che coinvolge anche il M5S. E' chiaro pero' che l'unità si fa sui temi: bisognerà mettersi a un tavolo e sforzarsi di fare unità su temi importantissimi come la sanità, il lavoro, la formazione, le infrastrutture, l'ambiente, l'energia...E' un lavoro faticoso ma necessario e tutti coloro che non stanno in questa alleanza fanno solo un favore al centrodestra, che di favori come questo non ha proprio bisogno"





Elezioni regionali: dall'apertura di Giovanni Toti a Matteo Renzi a una coalizione a campo largo: "





Candidatura di Elly Schlein alle elezioni europee: "Nel Pd discuteremo di questo come discuteremo del progetto per l'Europa che viene molto prima dei nomi e delle candidature. Segnalo che queste elezioni sono eccezionalmente importanti, quindi anche eventuali candidature eccezionali troverebbero una ragion d'essere. Decideremo insieme, valutando tutti i pro e contro così come sta facendo la nostra leader politica"





Rigassificatore a Vado Ligure: "Una scelta che non serve all'Italia, completamente insensata dal punto di vista del fabbisogno energetico perché in realtà si sposta un rigassificatore da una zona a un'altra. Tra l'altro segnalo che nella fase di massima emergenza sono state due regioni governate dal Pd a farsi carico dell'esigenza. Queste cose si fanno se esiste un effettivo beneficio per la comunità locale e per il Paese, qui il beneficio sarebbe solo per Giorgia Meloni che potrebbe dire al sindaco di Piombino che lo libera di un problema"