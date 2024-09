Regionali, Alessio Piana è sicuro di vincere: "La Liguria non torna indietro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Raffaella Palumbo

Mentre si avvicinano le prossime elezioni regionali in Liguria, l’attenzione è tutta sulla definizione del candidato presidente della coalizione di centrodestra. Ai microfoni di Telenord, Alessio Piana, assessore allo Sviluppo Economico, ha fatto il punto sulle trattative in corso per individuare il nome che guiderà la coalizione.

"La definizione del candidato presidente, per la coalizione di centrodestra, arriverà nei prossimi giorni", ha dichiarato Piana, lasciando intendere che i vertici delle forze politiche stanno lavorando a stretto contatto per raggiungere un accordo che sia rappresentativo di tutte le anime del centrodestra. "Credo che potremmo partire già da questa settimana, compatti, sulla definizione del programma e del profilo più adatto".

L’assessore ha poi voluto sottolineare l'importanza della continuità amministrativa, facendo riferimento ai risultati positivi ottenuti negli ultimi nove anni di governo regionale: "Andremo in continuità rispetto a tante cose positive che sono state fatte in questi anni. Abbiamo le idee chiare rispetto a quelle che sono le esigenze della Liguria".

Nelle parole di Piana emerge anche un forte senso di fiducia verso il gruppo dirigente che, secondo l'assessore, rappresenta una garanzia per i cittadini liguri: "Credo che gli uomini e le donne che fanno parte della coalizione siano un garanzia, in questi anni c’è sempre stata la capacità, da parte della coalizione, di dare risposte concrete".

L’assessore ha infine lanciato un messaggio agli elettori, invitandoli a riflettere sulle scelte future: "Penso che le persone non abbiano intenzione di fare un passo indietro. I cittadini della Liguria non vogliono essere governati da chi non è per la crescita, non è per lo sviluppo e non è per la prospettiva".

Con l'annuncio del candidato, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, la campagna elettorale della coalizione si preannuncia orientata a mantenere la credibilità e lo sviluppo che ritiene di avere conquistato egli ultimi anni.