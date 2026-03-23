Referendum sulla giustizia, vittoria del no. Salis: "I cittadini hanno difeso la Costituzione e respinto letture strumentali del voto"

Vittoria netta del “No” al referendum e partecipazione significativa, con Genova sopra la media nazionale. È il bilancio tracciato dalla sindaca Silvia Salis, che sottolinea il valore politico e civico del voto.

Risultato – «Ha vinto il “no” e lo ha fatto con un risultato netto, inequivocabile, con una grande partecipazione degli italiani. Ha vinto chi ha voluto difendere la Costituzione», ha dichiarato Salis, evidenziando come il responso delle urne abbia premiato una scelta consapevole dell’elettorato.

Partecipazione – A Genova ha votato oltre il 63% degli aventi diritto. Un dato che la sindaca definisce motivo di orgoglio: «Genova ha dimostrato una grande voglia di partecipazione, sono orgogliosa della mia città». Secondo Salis, si tratta del segnale di una cittadinanza sempre più coinvolta nella vita pubblica.

Critiche – Nel suo intervento, la sindaca attacca le narrazioni politiche legate alla campagna referendaria: «Gli italiani non si sono fatti prendere in giro» e non hanno ceduto a «strategie aggressive e populiste». Parole dure anche contro chi avrebbe cercato di strumentalizzare il voto.

Giustizia – Entrando nel merito del quesito, Salis sostiene che la riforma non affrontasse le reali criticità del sistema giudiziario: «Gli italiani hanno capito che non riguardava i veri problemi della giustizia, ma mirava a indebolire la magistratura».

Prospettive – In chiusura, l’invito al centrosinistra: «È il momento di superare le frammentazioni e rispondere in modo unitario». L’obiettivo, spiega, è tradurre i principi in azioni concrete su temi centrali come sicurezza, sanità, lavoro e pressione fiscale.

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