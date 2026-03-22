Referendum giustizia: urne aperte fino alle 23 e lunedì 7-15, alle 12 in Liguria affluenza al 17,58

È iniziata la consultazione popolare sulla riforma della giustizia. Gli elettori italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo relativo alla legge costituzionale intitolata: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Le votazioni sono in corso oggi dalle 7 alle 23 e continueranno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. In base ai dati del Ministero dell’Interno, gli aventi diritto sono 51.424.729, tra cui 5.477.619 residenti all’estero.



Alle 12 l'affluenza in Liguria (1.617 sezioni su 1.784) è del 17,58%, superiore a quello registrato a livello nazionale con il 14,83%.

Indicazioni utili per i genovesi - Chi non dispone di tessera elettorale o ha un documento scaduto può richiederne uno nuovo recandosi di persona, anche senza prenotazione, presso l’ufficio elettorale di corso Torino 11 oppure negli uffici anagrafici centrali e municipali. La tessera può essere ritirata anche tramite delega. Gli sportelli resteranno aperti con orari straordinari fino a lunedì 23 marzo: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. I cittadini possono rivolgersi all’ufficio centrale di corso Torino 11 oppure alle sedi dei municipi: piazza Santa Fede 6 per il Municipio I Centro Est, via Sampierdarena 34 per il Municipio II Centro Ovest, piazza Manzoni 1 per il Municipio III Bassa Val Bisagno, piazza dell’Olmo 3 per il Municipio IV Media Val Bisagno, piazza Durazzo Pallavicini 6A, via Pastorino 8 e via Guido Poli 12 per il Municipio V Val Polcevera (con orari ridotti il sabato), via Sestri 34 e viale Narisano 14 per il Municipio VI Medio Ponente, via Ignazio Pallavicini 5, piazza Giuseppe Bignami 4 e piazza Sebastiano Gaggero 2 per il Municipio VII Ponente, e infine via Maggio 6, nel padiglione 5 dell’ex ospedale psichiatrico, per il Municipio IX Levante.

Il quesito - La scheda, di colore verde, contiene il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?". Non è previsto alcun quorum per la validità del voto. Possono partecipare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro domenica 22 marzo 2026. Per votare è necessario presentarsi al seggio con tessera elettorale e documento d’identità valido. All’interno della cabina è vietato introdurre telefoni cellulari o dispositivi capaci di scattare foto o registrare immagini.

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