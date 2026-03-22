Referendum sulla giustizia, Salis: "La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte"
di m.m.
"La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte".
"Oggi al seggio per votare al Referendum mi ha accompagnato questa frase della nostra concittadina madre costituente e partigiana Teresa Mattei. È importante che tutte e tutti noi esercitiamo il nostro diritto di voto, con il pensiero rivolto soprattutto a chi continua a trovare difficoltà nel poter partecipare alla vita democratica del nostro Paese, come le tante e i tanti fuorisede".
Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, dopo avere votato intorno alle 12, al seggio allestito nella scuola primaria Angelo Gianelli, in via Mastrangelo 2, a Genova.
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Tags:referendum giustizia
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