Politica

Referendum sulla giustizia, Salis: "La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte"

di m.m.

32 sec
Referendum sulla giustizia, Salis: "La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte"
SettimoLink

"La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte".

"Oggi al seggio  per votare al Referendum mi ha accompagnato questa frase della nostra concittadina madre costituente e partigiana Teresa Mattei. È importante che tutte e tutti noi esercitiamo il nostro diritto di voto, con il pensiero rivolto soprattutto a chi continua a trovare difficoltà nel poter partecipare alla vita democratica del nostro Paese, come le tante e i tanti fuorisede".

Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis,  dopo avere votato intorno alle 12, al seggio allestito nella scuola primaria Angelo Gianelli, in via Mastrangelo 2, a Genova.

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

referendum giustizia

Condividi:

Spazio Genova - Spazio Zero