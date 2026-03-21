Chiavari, presentato il Comitato Costituente locale di "Futuro Nazionale"

Parte da Chiavari il percorso territoriale di "Futuro Nazionale" del levante ligure, la formazione politica promossa dal generale Roberto Vannacci, che oggi ha presentato il Comitato costituente locale, primo nucleo organizzato nel Tigullio. Parte da Chiavari e fa campagna tra gli scontenti di Fratelli d'Italia da cui provengono tutti i componenti del Coordinamento presentato oggi. A cominciare dal coordinatore del comitato costituente Fabrizio Brignole, già coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia che si è dimesso nel gennaio scorso.

"Siamo fiduciosi che questo sia un primo nucleo del partito sul territorio e che ci struttureremo sempre di più - ha detto Brignole - Noi traditori di Fratelli d'Italia? Non ci sono traditori. Io mi sono dimesso a gennaio per un disagio crescente che rendeva difficile portare avanti i nostri ideali; abbiamo ideali di destra che non trovavamo più in Fratelli d'Italia e che ora ritroviamo nella proposta di Vannacci. Oggi aderiamo ufficialmente a Futuro Nazionale: da un male nasce un bene".

Presente all'incontro lo stesso Vannacci, che ha indicato nel Levante ligure un punto di partenza strategico: "Il Levante ligure, da dove sorge il sol dell'avvenire, sta diventando futurista. Il comitato di Chiavari è solo il primo del Tigullio da dove stiamo ricevendo altre richieste. Siamo un partito di destra, sovranista e conservatore, basato sull'identità italiana". Il generale ha parlato di una crescita rapida del movimento: "Non faccio promesse ma prendo impegni anche per la Liguria dove c'è molto interesse. Genova, ad esempio, è la quarta città d'Italia per seguito sui miei social: non sono voti, ma è un indicatore". Il percorso organizzativo è ancora in fase costituente: sul territorio si stanno formando comitati locali che confluiranno nell'assemblea nazionale prevista a Roma nel mese di giugno. Secondo i promotori, a livello nazionale sono già circa 300 i comitati attivi, con 25-30 nuove richieste al giorno e oltre 14mila iscritti registrati in meno di un mese. Per il 2026 non è previsto l'utilizzo del simbolo del partito nelle competizioni elettorali, mentre dal 2027 è atteso alle Politiche e alle Amministrative anche in Liguria

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